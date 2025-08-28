Festa Pd, la nuova edizione. Promossa la location: "Bene parcheggi e spazi"

"La location è molto migliore rispetto a quella dell’anno scorso. Mi piace molto: è ben strutturata e c’è più spazio". Carla Miana, cittadina modenese, commenta con queste parole la nuova sede della Festa dell’Unità, che ha preso il via il 21 agosto. Dopo la breve esperienza all’Ippodromo, l’evento quest’anno si è spostato per la prima volta in via Divisione Acqui, accanto al Palapanini.

E molti modenesi sembrano aver gradito questa novità. "È già la seconda sera che vengo alla Festa e tornerò ancora – prosegue Miana – mi sembra una location adatta, in più il parcheggio è comodissimo e dal centro ci si arriva in un attimo". L’area individuata dagli organizzatori, infatti, era stata pensata per essere facilmente raggiungibile sia dalla città che dalla provincia, non solo in macchina ma anche con mezzi sostenibili: oltre al parcheggio per le auto, è presente un deposito gratuito e custodito per biciclette e monopattini.

Proprio il parcheggio, secondo numerosi cittadini, costituisce uno dei maggiori punti di forza del nuovo spazio. "Mi piace molto la nuova location. Il parcheggio, qui, è più comodo ed è asfaltato: l’anno scorso si trovava in mezzo ai campi di grano e bastavano due gocce di pioggia per rimanere impantanati", spiega Primo Pradelli, che lavora presso uno stand della Festa.

È simile l’opinione di Andrea Guizzardi, che viene da Castelfranco. Guizzardi ha trovato la Festa "facilmente raggiungibile" e afferma che "il nuovo spazio è più piccolo, ma è piacevole: è già la seconda sera che vengo e il giudizio è positivo".

È d’accordo Vanna Stermieri, cittadina modenese, che ritiene la location "molto ben fruibile e in generale migliore di quella dell’anno scorso, anche per la comodità e la raggiungibilità. La storica sede di Ponte Alto era più grande, questa è più piccola ma ben organizzata".

Non manca però chi rimpiange i tempi di Ponte Alto, casa della Festa dell’Unità modenese per oltre vent’anni. Giuliano Pancani, che pur ammette che, venendo da Vignola, il nuovo spazio è "comodissimo" e il parcheggio "eccezionale", dichiara di "aver provato subito la nostalgia di Ponte Alto, dove la Festa era più elaborata e familiare". Come spiega Pancani, "negli anni ho assistito all’evoluzione di questo evento e la direzione purtroppo è quella di un ridimensionamento della Festa".

Nonostante ciò, secondo il cittadino, "rispetto allo spazio dell’Ippodromo questo è molto meglio. È la prima sera che vengo ma tornerò". Anche Allegro Pelloni ed Elena Zini, che sono comunque convinti che questa location sia migliore rispetto a quella dell’anno scorso, sottolineano che lo spazio in via Divisione Acqui è più piccolo di quello storico di Ponte Alto: "gli spettacoli e i concerti che si facevano là qua non si possono fare".

Numerosi anche i volontari presenti, tra cui, secondo Marcello Mandrioli, responsabile della Festa, "è tornato quell’entusiasmo che era un po’ mancato negli ultimi tempi". Matteo Manni, segretario del Pd a Pavullo nel Frignano e volontario allo stand culinario ‘Siamo Fritti’, conferma l’entusiasmo per la nuova location: "Rispetto a quella dell’anno scorso è sicuramente più simile a Ponte Alto, è più aperta, è tutto ben in vista e ha l’aspetto vero di una Festa dell’Unità".

Anche secondo Matteo Silvestri, segretario provinciale dei Giovani Democratici di Modena nonché volontario, la sede di via Divisione Acqui "è più vicina al centro e questo aiuta le persone a venire in bicicletta: i feedback che abbiamo ricevuto sono tutti positivi. Abbiamo notato un aumento nell’affluenza di giovani e questo ci dà tanta energia e tanta carica".