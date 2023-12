Festa per Enzo Muratori. A 100 anni lavora ancora nell’attività di famiglia

ZOCCA e VIGNOLA

Ieri ha compiuto 100 anni Enzo Muratori, nativo a Zocca e residente a Vignola. L’Amministrazione comunale zocchese gli ha conferito la Medaglia di benemerenza che gli ha consegnato il vice sindaco Susanna Rossi Torri. Il festeggiato, finite le scuole, iniziò a lavorare presso fornai, prima a Bologna, poi a Guiglia e a Montese. Chiamato alle armi durante la seconda guerra mondiale, rimase nel distretto militare di Milano dove svolse mansioni di staffetta motociclistica e, all’occorrenza, di aiuto cuoco, facendosi inviare ricette dalla madre, cuoca all’Albergo Cimon dell’Alpe di Zocca. Con l’8 settembre rientrò a Zocca, ma con la nascita della RSI diventò renitente alla leva. Il 23 dicembre 1944 fu catturato durante un rastrellamento e rinchiuso con altri venti compaesani. Provvidenziale l’intervento del podestà di Zocca Giuseppe Bortolini. Nel dopoguerra avviò un’attività di forno nel centro di Zocca e, contemporaneamente, con il cugino Nicola Santagata iniziò il commercio di frutta e di auto Balilla che trasformarono in "Pick-up" inserendo un cassone al posto dei sedili posteriori. Nel 1960 ha ceduto il forno trasferendosi con la moglie, Vanda Vandelli di Campiglio, e il fratello Arnaldo (Lello), a Vignola, dove hanno iniziato l’attività di lavorazione e commercio di frutta. Negli anni l’attività si è affermata, passando da un piccolo magazzino in affitto, alla costruzione di un capannone con celle frigorifere e linee di lavorazione in parte automatizzate, specializzandosi nel commercio delle pere. Enzo non si è mai sottratto al lavoro neppure quando l’attività è passata al figlio e ai nipoti, ed anche ora puntualmente è impegnato nella gestione di un complesso macchinario per la ripiegatura di imballaggi in cartone.

w.b.