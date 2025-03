Festa per i 40 anni di Setaro. La lettera di auguri del fratello

C’è un compleanno speciale oggi nei dilettanti. Daniele Setaro, difensore goleador dell’Ubersetto (Seconda "F") festeggia i 40 anni, di cui oltre 30 passati su campi con le maglie di Consolata, Sassuolo (settore giovanile fino alla Berretti), Pavullese, Gorzano, Colombaro, Polinago, Sanmichelese, Fiorano, Maranello, Ganaceto e Flos Frugi. Il fratello Simone gli ha voluto dedicare una lettera di auguri unendo anche la ricorrenza della festa del papà. "Terzino ambidestro, "Seta" come tutti lo chiamano – si legge – è un esempio per i più giovani, un punto di riferimento per chiunque. Per me, Daniele è sempre stato una fonte di ispirazione. Mentre molti dei nostri coetanei preferivano il motorino o un giro in centro, lui era sempre sul campo, a giocare tra i campetti della Consolata e l’Albero D’Oro. Cresciuti a Ponte Nuovo, abbiamo vissuto un calcio che ormai è sempre più raro tra i giovani. Gli anni Novanta sono stati testimoni di questo spirito, con lui che esclamava "Pippo!" ogni volta che segnava, in omaggio al suo idolo Filippo Inzaghi. La sua somiglianza con Rui Costa o Nesta e la passione per il Milan, che contrastava con la mia per l’Inter, erano sempre occasione di sfida. La qualità che più ammiro in lui è la costanza: la capacità di dare sempre il massimo in ogni situazione. Con lui non esistono amichevoli, solo una cosa conta quando si varca il campo: la Vittoria, tra l’altro nome di nostra madre. La nostra rivalità ha cementato il nostro legame. Oltre a festeggiare il suo compleanno, voglio fare gli auguri a Daniele anche come padre di Melissa e Matilde".