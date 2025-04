Festa per i 57 anni di matrimonio

Sarà una festa molto speciale e tutta in famiglia quella che si appresta a fare una vera e propria "coppia di ferro" savignanese, per celebrare i suoi 57 anni di matrimonio. Domani, infatti, Ermes Bonfiglioli detto Dimer e la moglie Luisa Tebaldi taglieranno questo ambizioso traguardo, essendosi sposati a Savignano esattamente il 25 aprile 1968. Con loro, condivideranno la torta e alzeranno in alto i calici il fratello di Dimer, Augusto, la sorella di Luisa, Vilma, i figli Andrea e Rosaria, i nipoti Edoardo e Anita. "Siamo molto felici di questi 57 anni insieme – hanno dichiarato Dimer e Luisa – e ringraziamo tutti coloro che in tutto questo tempo ci sono stati vicini, a partire dai nostri familiari e dai nostri amici". La coppia, peraltro, è molto conosciuta in tutta Savignano e dintorni, per la storica autofficina che Dimer ha aperto da decenni assieme al fratello Augusto.

m. ped.