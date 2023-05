Festa per i neo 18enni, il sindaco: "Siate felici e costruttori di pace"

Festeggia i suoi 18enni, Formigine. L’attenzione ai giovani dell’Amministrazione, già espressa con diverse iniziative che spaziano dalla formazione all’aggregazione, è stata ribadita venerdi sera, con l’evento promosso dalla Pro Loco ‘Oltre il Castello’ che ha visto parteciparvi una sessantina di neomaggiorenni cui il sindaco Maria Costi ha regalato una copia della Costituzione della Repubblica Italiana, a 75 anni dalla sua entrata in vigore. "So che la mia generazione – ha detto Costi – non ha lavorato fino in fondo per tutelare i vostri diritti: tutto questo però cambierà solo se tutti faremo la nostra parte. Non chiudetevi in casa – ha detto –, non perdete la fiducia. Vi auguro che la maggiore età sia il punto di partenza; sviluppate le vostre passioni e trovate il vostro posto nel mondo per essere cittadini responsabili ma soprattutto felici e costruttori di pace". L’evento è organizzato in collaborazione con Lapam Confartigianato, La Bottega della Pasta, BCC Emilbanca e Automobile Club Modena, che per l’occasione ha messo a disposizione dei ragazzi un simulatore di guida.