Festa per la Croce Rossa Donata un’ambulanza e pronta la sala corsi

Una giornata di festa per la Croce Rossa di Carpi: ieri mattina, infatti, ci sono state ben tre inaugurazioni nella sede di via Guastalla. Grazie ai lavori di ristrutturazione effettuati nella ex scuola elementare, ora sede della Cri, innanzitutto è stata inaugurata al piano terra una nuova aula corsi, che è stata dedicata alla memoria di Anna Payne, storica e preziosa volontaria Cri prematuramente scomparsa. ‘Chi regala le ore agli altri vive in eterno’: la frase di Alda Merini compare nella targa che gli ‘Amici della Cri’ le hanno dedicato. Grazie alla generosità di Allianz Assicurazioni e dell’azienda carpigiana Steel, oltre che di Soft arredamenti, è stata poi completamente rinnovata la cucina, rendendola così maggiormente funzionale anche nell’ottica di fornire, in caso di necessità, un minimo di conforto ai volontari (370 tra Carpi, Campogalliano e Novi) in servizio nei vari turni. Terzo importante momento di festa è stato l’inaugurazione di una nuova ambulanza, dedicata all’emergenza-urgenza, donata da Massimo Magni della società finanziaria di gestioni patrimoniali ‘Carisma’ (con sede a Roma ma con un ufficio di rappresentanza anche a Carpi) in memoria dei genitori Mario Magni e Mirella Carissimo, unitamente al contributo dei volontari. "Questa ambulanza – ha spiegato il presidente della Cri locale Fabrizio Fantini – ci consente di arricchire ulteriormente il parco macchine (11 mezzi di soccorso e 3 pullmini in servizio al comitato carpigiano). Un veicolo prezioso che porta anche il nome di Giorgio Romitti, volontario di Croce Rossa venuto a mancare troppo presto e attivo nella manutenzione degli automezzi e nei servizi sociali. Grazie Giorgio per tutto quello che hai fatto, con umiltà e spirito instancabile". Il vicario generale della Diocesi, monsignor Ermenegildo Manicardi, ha benedetto i locali e il mezzo, mentre il sindaco Alberto Bellelli, ha affermato che "una triplice organizzazione è proprio tipica della Croce Rossa. Questa è la nostra comunità: mai ferma e sempre proiettata verso gli altri". Presente, per il servizio d’emergenza 118, il coordinatore provinciale Fabio Mora, oltre a tanti volontari in divisa rossa.

Maria Silvia Cabri