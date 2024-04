Festa per la fine del Ramadan. In migliaia pregano in fiera: "Insieme oltre ogni barriera"

di Jacopo Gozzi

Erano oltre tremila i fedeli che si sono radunati a Modena Fiere a partire dalle 6.30 di ieri mattina, per pregare insieme e festeggiare la fine del mese di Ramadan. Per ogni credente musulmano la giornata di ieri, che sanciva la conclusione di un periodo di 30 giorni di digiuno, ha rappresentato un momento di pace e serenità. Oltre ai rappresentanti della comunità islamica della città, era presente all’evento anche il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli. "Come hanno scritto Papa Francesco e il grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al Tayyeb nel documento sulla Fratellanza Umana – le parole di Muzzarelli – la fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e amare. Il momento in cui quest’anno si celebra il Ramadan avviene in una fase delicata della vita politica e istituzionale del mondo. Ci troviamo di fronte a tanti conflitti, ed è fondamentale che la politica e le religioni sappiano dialogare per combattere le divisioni".

Sempre in nome della fratellanza, il sindaco di Modena si è rivolto direttamente ai fedeli e ai rappresentanti della comunità islamica. "All’inizio del Ramadan – prosegue Muzzarelli – avevo augurato che il mese che stava cominciando rappresentasse un periodo di solidarietà, pensiero e riflessione per ciascuno di voi: mi auguro che sia stato così. Siete una parte importante della comunità modenese. In questi dieci anni ho portato avanti un dialogo costante con l’Islam per far sì che Modena sia una città in cui si vive pacificamente professando la propria fede in modo libero. In questo senso, è importante che tutti possano avere luoghi di culto dignitosi e il nostro impegno deve proseguire in questa direzione". Una giornata importantissima per tutti i rappresentanti della comunità islamica di Modena, che vede in totale sei moschee: le tre principali, di via delle Suore, via Portogallo e via San Faustino, il centro culturale islamico turco e altri due luoghi di preghiera minori. "Ieri – spiega Adil Laamane, presidente dell’associazione Casa della Saggezza, Misericordia e Convivenza con sede in via Portogallo – era l’ultimo giorno del mese del Ramadan: oggi la gente ha potuto interrompere il digiuno, e per questo, festeggia. Abbiamo registrato una grande affluenza". Come spiegano i rappresentanti della comunità, il digiuno fisico del mese di Ramadan ha una forte valenza simbolica e si interseca strettamente con la vita spirituale e la condotta morale del credente.

"Nel mese di Ramadan – chiarisce Laamane – Dio ha decretato il digiuno durante il giorno per far sì che i fedeli si elevino spiritualmente per giungere al livello degli angeli. Si deve rinunciare a cibo, acqua o ai rapporti sessuali, e durante la notte, ci si dedica alla preghiera. Digiunare aiuta il credente a diventare più sensibile nei confronti dei bisognosi: se una persona non prova la fame, non è incline ad aiutare il prossimo, ovvero tutti coloro che non possono mangiare a causa della povertà". "Il Ramadan è una purificazione che parte dal digiuno fisico – illustra Kamel Limaima, primo responsabile dell’associazione Nuova Generazione di via San Faustino – ma, in realtà, riguarda la mente e lo spirito e influisce sul comportamento giornaliero del fedele. Bisognerebbe che chi ha digiunato, ora, senta un miglioramento nella sua vita".

"Siamo contenti di aver celebrato questa festa a Modena Fiere – conclude Abderrahim Elhafiane, presidente della Comunità islamica di Modena e Provincia e della moschea di via delle Suore – e vogliamo ringraziare il Comune che ci ha aiutati nell’organizzazione di questo evento. Oggi è un giorno di pace, festa e preghiera. Per noi è importante ricordare che se tutti seguissero gli insegnamenti del Corano, e più in generale delle religioni, nel mondo ci sarebbero meno ingiustizie e meno conflitti".