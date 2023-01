Festa per la riapertura della scuola materna

Da ieri, oltre 70 bambini residenti a Garofano sono ritornati a frequentare le scuole materne "Giuseppe Verdi". Un appuntamento atteso da cinque anni per questa frazione savignanese, dopo che nel 2018 il plesso era stato costretto a una chiusura forzata per essere messo a norma (in tutto questo tempo, compreso l’anno scolastico 202223 fino alle festività natalizie, i bambini di Garofano sono stati ospitati alle materne "Don Puglisi" di Mulino, non insomma dietro l’angolo). Molto soddisfatto per questo risultato il sindaco, Enrico Tagliavini, che domenica scorsa ha tagliato il nastro in una cerimonia organizzata per l’occasione, alla quale hanno preso parte, tra gli altri, gli assessori della Giunta, il dirigente scolastico Gennaro Scotto Di Ciccariello, genitori e bambini.

"Nel nostro programma elettorale – rileva Tagliavini – avevamo scritto che ci saremmo impegnati per la riapertura della scuola materna ‘Giuseppe Verdi’ di Garofano e lo abbiamo fatto, anche in anticipo sui tempi visto che ci eravamo posti tale obiettivo entro fine mandato. Già appena ci siamo insediati, nel 2019, avevamo iniziato ad accantonare fondi per questo progetto. Sempre in epoca pre-Covid, avevamo partecipato a un bando del Ministero dell’Interno, che però non avevamo vinto. Tuttavia, durante il Governo Conte bis, lo stesso Governo ha deciso di scorrere questa graduatoria, finanziandola con fondi Pnrr. Ci sono stati quindi assegnati 470.000 euro, da rendicontare come finanziamenti Pnrr. Siamo riusciti a rimanere in questo importo nonostante gli aumenti delle materie prime; come fondi di bilancio, abbiamo aggiunto solo 50.000 euro (cifra peraltro che avevamo già accantonato proprio per questa scuola, poiché faceva parte delle risorse che avevamo iniziato a mettere da parte nel caso non fossimo riusciti a intercettare finanziamenti), per acquistare gli arredi e sostituire qualche infisso. Ora – prosegue Tagliavini – abbiamo a Garofano tre sezioni per bambini di 3, 4 e 5 anni, che possono ospitare fino a 75 bimbi. Il trasloco delle sezioni dalle Don Puglisi alle Verdi è stato fatto durante le vacanze di Natale, e per questo ringrazio gli operai e il personale Ata per la loro disponibilità. Ora alle Don Puglisi di Mulino – conclude Tagliavini – si sono liberati spazi quanto mai provvidenziali in questo periodo, visto che è venuta a mancare la Casa della Cultura (dove sarà realizzato, come previsto, un intervento edilizio da parte della nuova proprietà, una società del Ferrarese, ndr). Torneranno infatti disponibili tra l’altro la sala giochi e, da fine anno scolastico, anche la sala civica". La comunità locale, quindi, dalla tarda primavera 2023, avrà nuovi spazi per incontrarsi e svolgere attività.

Marco Pederzoli