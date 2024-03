Festa per Ugo, il decano dei postini: "Ho iniziato portando il carbone"

Ha compiuto 101 anni Ugo Giuliani, figura iconica dell’appennino modenese, conosciuto dagli abitanti di Serramazzoni come "il pustein". Lo storico portalettere di Serra questa volta ha deciso di festeggiare l’importante traguardo non solo con i suoi cari ma anche insieme a quella che, nel corso del tempo, è diventata la sua famiglia allargata. E’ stato per l’occasione omaggiato dalla direttrice dell’ufficio postale Barbara Casolari e dai suoi collaboratori con due grandi torte per il longevo traguardo, coi simboli delle poste e dei 101 anni.

In mostra anche attestati e fotografie dell’ultradecennale servizio postale di Giuliani. "Da quando ho iniziato a lavorare il 2 febbraio 1955 e fino agli anni ‘60 – ricorda Giuliani – a turno tra colleghi si andava un’ora prima in ufficio postale per recuperare il carbone in cantina e accendere la stufa in modo che per le 8, orario di arrivo di tutti i colleghi, l’ambiente fosse caldo. La corrispondenza allora arrivava in corriera due volte al giorno alle ore 8 e alle 15, quindi il portalettere faceva anche due "gite" (gergo postale per indicare due uscite per consegne) nella stessa zona lo stesso giorno". "Il signor Ugo, affezionato cliente del nostro ufficio postale – racconta la direttrice della sede di Serramazzoni, Barbara Casolari – è un uomo d’altri tempi. Per tutti noi un esempio ammirevole di caparbietà e lucidità. È con immenso piacere quindi che lo festeggiamo". Nato a Gombola di Polinago nel lontano marzo 1923, il signor Ugo ha un legame stretto con il mondo postale. Figlio di Pellegrino Giuliani, portalettere dell’antico borgo di Gombola, prestò servizio per l’allora amministrazione postale fino all’età di settanta anni. Ugo è stato anche deportato di guerra, dovendo affrontare dei giorni di prigionia tedesca. Riuscì a fuggire e una volta tornato nei suoi monti combatté la battaglia del 10 maggio 1944 a Ponte Cervaro di Polinago.

Giuliano Pasquesi