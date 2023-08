Festa privata a Carpi: troppo rumore, arrivano i Carabinieri

Una festa fin troppo rumorosa, che non ha tenuto conto dei vicini. È quello che è successo durante la notte tra sabato e domenica, quando i Carabinieri della Stazione di Carpi sono intervenuti a seguito di numerose segnalazioni al 112 di musica ad alto volume. Musica, questa, che proveniva da un terreno agricolo, con annesso capannone, ubicato in aperta campagna nel comune di Carpi.

L‘evento ha infatti allarmato e disturbato alcuni residenti della zona, soprattutto perché – vista la situazione e la musica ad alto volume – hanno probabilmente temuto di trovarsi di fronte ad un rave in aperta campagna. I rave, infatti, non sono di certo ’sconosciuti’ al territorio modenese, così come ricordano gli avvenimenti passati.

In questo caso però, nonostante l’alto volume della musica e la presenza di numerose persone, si trattava al contrario di una festa privata.

Infatti, i Carabinieri intervenuti hanno verificato che il proprietario del terreno agricolo aveva organizzato una festa privata, il cui accesso è comunque risultato libero, alla quale stavano partecipando oltre un centinaio di persone.

Sul posto sono stati fatti convergere equipaggi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, che hanno comunque vigilato fino alle prime ore del mattino, affinché l’evento potesse concludersi senza incidenti. I Carabinieri stanno approfondendo gli accertamenti per verificare le violazioni commesse dall’organizzatore dell’evento.