Festa solenne in basilica per la reliquia di Wojtyla

Un giorno speciale, domani, per Fiorano e il suo Santuario, dal 1989 Basilica Pontificia. E’ infatti in programma una solenne celebrazione in occasione dell’arrivo della Reliquia di Papa San Giovanni Paolo II alla presenza dell’Ambasciatore della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede. A febbraio la Basilica fioranese, struttura realizzata fine ‘800 da Bartolomeo Avanzini che da sempre sovrasta l’abitato di Fiorano, per gentile concessione di Sua Eminenza il Cardinale Stanislaw Jan Dziwisz, Arcivescovo Emerito di Cracovia, ha ricevuto in dono la preziosa reliquia del sangue di San Giovanni Paolo II, "ed in segno di ringraziamento – spiegano gli organizzatori - verrà officiata, domani alle 20,30, la Solenne Celebrazione con il collocamento della Reliquia, per favorire una rinnovata venerazione da parte del Popolo di Dio". In occasione di questo importante appuntamento saranno presenti, alla cerimonia, le autorità, l’Ambasciatore Straodinario e Plenipotenziario della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede Adam Kwiatkowski e i prelati polacchi dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, cui fa capo la chiesa fioranese. La Celebrazione delle 20.30 sarà preceduta dalla cerimonia di benvenuto – inizio previsto alle 19.30 - che si svolgerà sul piazzale antistante la Basilica con la deposizione dell’omaggio floreale presso la Statua di San Giovanni Paolo II posta sul piazzale stesso che ‘accoglie’, dal 2011, i tantissimi fedeli che quotidianamente salgono al Santuario cercandovi il conforto della fede. "Sarà – spiega Gabriele Imperato, mandatario della Basilica fioranese – una serata di festa, caratterizzata dalle marce sinfoniche eseguite dalla Banda Flos Frugi di Fiorano e dal concerto della cupola campanaria, suonata dai maestri campanari del Frignano". Il 13 maggio, tra l’altro, ancora oggi rimane una data importantissima e mai dimenticata per la Chiesa. "E’ infatti il giorno dedicato alla Madonna di Fatima, che – spiegano gli organizzatori – deviò il proiettile dell’attentato di piazza San Pietro del 13 maggio 1981, quando il turco Mehmet Ali Agca sparò, in piazza San Pietro, due colpi di pistola contro l’allora Pontefice Karol Wojtyla ferendolo".

Stefano Fogliani