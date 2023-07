Festa, sorrisi e musica in piazza Così ’Trasparenze’ alza il volume

La seconda settimana di Trasparenze Festival, XI edizione, a Gombola, inaugura domani alle 21, con il concerto della ‘Banda POPolare dell’Emilia Rossa’, nella piazza del borgo. Un progetto particolare, una banda (nata il 25 aprile 2011 in piazza Grande a Modena) composta da delegati Rsu Fiom delle più importanti fabbriche metalmeccaniche di Modena, tra cui Ferrari, Maserati, e da musicisti professionisti. Un mix che porta sul palco un messaggio politico senza rinunciare alla festa. L’intento del gruppo è stato fin dal primo momento fare politica rivoluzionaria, militante e anticapitalista attraverso una delle forme di comunicazione più diretta, efficace ed emozionate che esistano, la musica, senza naturalmente rinunciare alla ‘balotta’ (in dialetto modenese ‘movida’, ‘fare festa’).

Il nome e il simbolo della banda traggono origine da una distorsione un po’ sarcastica e un po’ Warholiana del nome di quella famosa Banca emiliano-romagnola che oggi rappresenta uno dei simboli del capitalismo e della degenerazione del cosiddetto ‘modello emiliano’. Definiscono il loro genere musicale col termine ‘internazionalista’ perchè vuole essere fuori da qualsiasi schema predefinito che non siano l’unità e solidarietà delle classi subalterne, anche in ambito musicale ed artistico oltre ogni frontiera.

Inoltre includono nel repertorio, importanti ricerche in materia di canzoni popolari come quelle svolte da Gianni Bosio e dall’istituto De Martino negli anni sessanta. La sillaba ‘POP’ di ‘POPolare’ nel nome della Banda è "un chiaro quanto umile riferimento ed omaggio agli ‘Area’ Band rivoluzionaria cui ci rifacciamo in quanto a spirito e a carica sovversiva e anticapitalista. Mai come in questa nostra epoca è necessario alzare la testa e difendere con orgoglio le tradizioni di lotta del movimento operaio anche dal punto di vista culturale e artistico. Per questo il motto è quello di Andrè Breton: ‘Indipendenza dell’arte per la rivoluzione, la rivoluzione per la liberazione definitiva dell’arte’". Il Festival prosegue fino al domenica; il progetto è organizzato da Teatro dei Venti, Ater Fondazione, Koras, con il sostegno della Regione Emilia Romagna e il contributo Fondazione di Modena.

Maria Silvia Cabri