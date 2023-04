Festa tra studenti alla residenza Donati "Rumore e schiamazzi fino alle 3 del mattino"

Proteste con intervento della Polizia municpale sabato notte per una festa organizzata nella residenza universitaria Donati in via Emilia Est.

"La musica, ad altissimo volume ed udibile in tutto il vicinato – dice Manuela Spaggiari di Noi Moderati – è iniziata verso le 23.45 ed è terminata solo quando sono finalmente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, insultati peraltro da una parte degli studenti". La polizia municipale precisa di aver ricevuto la chiamata di intervento intorno alle 2 di notte e di essere arrivata ul posto alle 2,30, quando non c’era più musica e i ragazzi se ne stavano andando.

"I posti letto della struttura sono 44 – continua Spaggiari – ma i partecipanti alla festa sono stati molto di più. Il viavai di automobili è stato continuo, gli studenti non si sono davvero risparmiati. Oltre alla musica che ha impedito ai vicini di dormire, schiamazzi, cori molesti, bisogni nel cortile della residenza e presso le abitazioni vicine. Un notte da dimenticare. I residenti hanno avvertito le forze dell’ordine per segnalare la surreale situazione nella residenza Donati, ma solo verso le 2.40 le auto della Municipale sono intervenute e gli agenti hanno fatto cessare la musica mentre gli studenti festaioli si sono dispersi. Verso le 4 di mattina la situazione si è finalmente normalizzata permettendo alle persone di dormire. Come è stato possibile che si sia svolto all’interno di una struttura regionale, il cui accesso è limitato ai residenti, con una portineria, un party abusivo che ha tenuto svegli tutti i vicini fino a tarda notte? Come rappresentante politico chiedo come sia stato possibile che a Modena, solo dopo diverse ore dalla segnalazione dei residenti, siano intervenuti degli agenti della Polizia Municipale per interrompere un party abusivo che ha impedito ai cittadini di dormire come da loro diritto? Sono stati presi i nomi dei responsabili? Si procederà con delle denunce? Tutto in regola con la Siae? Pretendo dal Comune e da Er.go precise risposte, oltre che alle scuse".