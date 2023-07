Festa Tuttinsieme a Finale Emilia, Musica, Specialità e Solidarietà!

Due weekend ‘lunghi’ di musica, specialità e solidarietà per la 36ª edizione della festa "Tuttinsieme" promossa dall’Associazione volontari pro handicappati di Finale Emilia nel piazzale adiacente via Agazzi. Da venerdì 7 a lunedì 10 luglio, e ancora da venerdì 14 a lunedì 17 si potrà stare insieme e dare un contributo alle attività dell’associazione. Ogni sera è in cartellone il concerto di un’orchestra da ballo o di una cover band: venerdì 7 la Compagnia Amici della notte, sabato 8 gli ‘Allegri vagabondi’ con il tributo ai Nomadi, e domenica 9 l’orchestra Michele Ranieri, il 16 Lisa Maggio, il 17 Ruggero live. Funzionerà uno stand con gnocchi, frittelle e ristorante tradizionale, e al sabato pesce. I proventi saranno destinati a progetti solidali: con il ricavato dello stand alla "Dolce vita", l’associazione ha donato un defibrillatore all’istituto comprensivo finalese. Info, 3454660635.

