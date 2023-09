Festival ’Brillante’, la creatività è giovanile

Modena, città dei festival. Si aggiunge un nuovo appuntamento, meritoriamente dedicato alla creatività giovanile, con al centro la musica. Si tratta di ’Brillante festival. Percorsi musicali fuori mano’ e si terrà presso lo spazio Hangar Rosso Tiepido di via Emilia Est 14202, collocato in periferia e da anni dedicato dall’imprenditore Tiziano Del Vacchio ai linguaggi culturali e alle sperimentazioni visive e musicali.

Nel luogo, infatti, si sviluppano concerti e si tengono vere e proprie operazioni creative, con un capannone trasformato anche nella ’cattedrale immaginata’ della street art, arte visiva poi applicata anche all’esterno, in particolare a Montale. Il calendario di Brillante, composto da sette concerti fissati alle ore 21, è il seguente. Si parte stasera con Minotauri di Anais Drago, la giovane violinista e compositrice biellese che è stata premio top jazz 2022 della rivista Musica Jazz nella sezione nuove proposte.

Il 13 ottobre salirà sul palco il Giulio Stermieri Trio con ’Fort Da’, unico musicista modenese della rassegna, Stermieri è pianista, tastierista e compositore. Jacopo Fagioli e Nico Tangherlini sono gli artisti fissati per l’appuntamento del 27 ottobre con ’Bilico’: toscano il primo (tromba) e marchigiano il secondo (piano), fondono esperienze percorse sui sentieri della musica improvvisata ed accademica. Il 10 novembre arriva Giulia Barba, bolognese, da sempre musicista connessa con l’arte visiva e la letteratura mentre il 17 ci saranno Monica Nica Agosti e il suo quintetto per presentare ’Ornettiana’, con riferimento al free jazz e al suo indiscusso maestro Ornette Coleman. Kora, guidato dal giovane chitarrista trevigiano Giacomo Zanus, è il gruppo che suonerà il 24 novembre mentre a chiudere il festival sarà il 3 dicembre "Fera" con la flautista e performer pugliese Mariasole De Pascali, votata come miglior nuovo talento nel referendum Top Jazz 2022 dalla prestigiosa rivista Musica Jazz.

"Abbiamo una attività – spiegano Del Vacchio e l’arpista modenese Morgana Rudan, intervenuti alla presentazione – che vede la contaminazione tra varie esperienze artistiche, i murales, le realtà musicali più varie in collaborazione con gli Amici della Musica di Modena. Sperimentiamo molto con al centro la creatività giovanile, in questa occasione musicale". Silvana Borsari di Fondazione di Modena spiega che "questo festival si inserisce in una esperienza molto apprezzabile di Hangar Rosso Tiepido" mentre l’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi conclude: "Con Del Vacchio abbiamo un confronto costante, lui è particolarmente effervescente dal punto di vista culturale e Rosso Tiepido è una esperienza unica in città: è uno spazio industriale riqualificato all’insegna della cultura e dei differenti linguaggi. Iniziative che favoriscono forme di partecipazione culturale".