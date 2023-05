’Festival Dantesco’, classe in finale: 4mila like per il video degli alunni

"Semenza di stelle". Termina con queste parole, tratte dal 26° canto dell’Inferno di Dante (il canto di Ulisse), il video realizzato dalla classe 5ª D dell’Istituto comprensivo Castelfranchi di Finale che è approdato alla finalissima del concorso fra le scuole organizzato dal "Festival Dantesco" che da qualche anno promuove l’incontro fra le arti performative e l’opera dantesca, con il sostegno dei Ministeri della Cultura e dell’Istruzione. Il lavoro creato dai ragazzi e dall’insegnante Antonella Diegoli, con le musiche di Federico Truzzi, la coreografia di Licia Baraldi e il montaggio di Matteo Salvi, è un progetto che crea un ponte fra teatro e danza: in pochi giorni il breve, intenso video ("D come Dante") ha ottenuto quasi 4000 like e 6000 visualizzazioni sul web. "È per tutti noi una grande soddisfazione", ammette Antonella Diegoli: domani tutta la classe, insieme alle insegnanti e ad alcuni genitori, sarà a Roma per partecipare alle premiazioni al teatro Palladium. "Per noi era importante che tutti i 22 ragazzi potessero vivere l’esperienza della trasferta a Roma: ci hanno telefonato diverse persone per offrirci anche un sostegno economico per le spese di viaggio – aggiunge la maestra Diegoli –. Qualunque sarà l’esito del concorso, già questa solidarietà è davvero bellissima".

