Festival del giornalismo d’inchiesta. Torna Dig, quando i reporter diventano ‘targets’ di guerra

"Targets", ovvero bersagli. Va subito al cuore della notizia – i giornalisti nel mirino – il titolo dell’undicesima edizione di DIG, il più importante festival europeo di giornalismo investigativo che torna ad animare la città da domani a domenica. Più di cento eventi in cinque giorni, con ben 113 protagonisti e oltre quaranta talk pubblici, cui partecipano ospiti di primo piano anche internazionali, grazie alle partnership con il Financial Times, la BBC e la tv svedese. La formula non cambia: "Sguardi diversi, contaminazione e tanto cinema", spiega il giornalista investigativo Alberto Nerazzini (nella foto), direttore del festival. I temi forti? "Guerre e genocidio, crisi climatica, estremismi e nuovi fascismi, ma anche criminalità organizzata, intelligenza artificiale, attacco alla libertà di informazione". C’è però un ulteriore aspetto drammatico: "Assistiamo inermi al più grande massacro di operatori dei media nella storia dell’umanità. DIG, che vuole essere un rifugio sicuro per chi racconta e denuncia, dedica questa edizione ai giornalisti e alle giornaliste trasformati in bersagli per aver rifiutato di piegare la testa, in Palestina e nel resto del mondo". Rifugio sicuro, ma non autoreferenziale: "Siamo un festival aperto a tutti". I risultati confortano, tredicimila presenze nel 2024. "Questo festival – dichiara il sindaco Massimo Mezzetti – è un atto sovversivo e rivoluzionario. Ce n’è più bisogno oggi, come dimostrano le cronache. L’altro giorno al Festivalfilosofia il filosofo Galimberti ha detto che bisogna opporre al potere la forza della cultura. Non solo: anche la forza dell’informazione libera, indipendente e non conformista, mentre Paesi come gli Stati Uniti e Israele, un tempo baluardi di democrazia, sono ormai avanguardie dell’attacco alla libertà di informazione".

L’assessore Andrea Bortolamasi parla di "festival necessario che permette il confronto attraverso vari linguaggi" e Francesca Coin, del direttivo DIG, chiosa: "Targets invita a essere precisi sulle parole che usiamo e sui fatti che denunciamo". In inglese DIG vuole dire "scavare", ma è anche l’acronimo di Documentari Inchieste Giornalismi, l’associazione il cui motto richiama il watchdog, cane da guardia simbolo del festival.

Quest’anno l’immagine è affidata a due artisti: il berlinese Atak e l’italiano Marco Barbieri, in arte Dem. Il programma è vasto. Lo illustrano Nerazzini e Valerio Bassan, vice presidente di DIG. Ecco qualche segnalazione. Domani alle 17,30, nel teatro del Collegio San Carlo, Wu Ming 1 racconta il suo romanzo "Gli uomini pesce", mentre alle 21 nella chiesa di San Carlo il giornalista e scrittore Marco D’Eramo e Philip Di Salvo dialogano sul volto autoritario della Silicon Valley. "Tutti vogliono un pezzo dell’Artico" è il titolo di un report a più voci cui partecipa, venerdì alle 15,30 nel teatro San Carlo, il giornalista russo di opposizione Ilia Shumanov. Torna al festival Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite: sabato alle 15,30 nella chiesa di san Carlo illustra i suoi rapporti dalla Palestina. Con lei il documentarista britannico della BBC Louis Theroux. Anabel Hernàndez, la più importante giornalista investigativa messicana, descrive sabato alle 12, sempre al teatro San Carlo, la solitudine di chi fa inchieste. Con lei un altro nome prestigioso: Edwy Plenel, già direttore di Le Monde e cofondatore della testa online Mediapart. Plenel è anche presidente della giuria che assegna i premi internazionali DIG Awards, dedicati al cinema e ai documentari: quest’anno oltre 400 opere candidate da tutto il mondo. Per 5 giorni 35 film sono in proiezione al cinema Astra, tra cui tutti i finalisti delle varie categorie video. E tre mattinate sono riservate a mille studenti delle superiori. Poi c’è l’Academy: 12 workshop aperti al pubblico. Inoltre, grazie a Coop Alleanza 3.0, 4 giovani giornalisti sono ospitati in città. Spazio a varie mostre. Una in particolare: quella di Fabio Bucciarelli che porta nelle sale del San Carlo l’anteprima di "Occupied territories", un reportage su Gaza, Cisgiordania, Gerusalemme est e Libano. DIG, infine, è anche musica: venerdì alle 21 i Calibro 35 in concerto (a pagamento) nella chiesa di s.Carlo.

La rassegna vive di finanziamenti pubblici: assieme al sindaco confermano un sostegno convinto Matteo Tiezzi, presidente della Fondazione di Modena, e Vittorio Lugli, presidente della Fondazione San Carlo. Ma lo spazio di espressione è a rischio: per salvarlo è partita sulla piattaforma GoFundMe una campagna di crowdfunding.

Eugenio Tangerini