Festival del riuso, i tessuti trovano una nuova ’vita’

Con l’appuntamento di ieri sera del laboratorio creativo tenutosi alla Biblioteca di San Prospero "Nuvole si stoffa: ghirlande e decorazioni da appendere" prosegue nella Bassa modenese il "Piccolo Festival del Riuso dei tessuti". L’iniziativa, organizzata dal Ceas (Centro di Educazione Sostenibile) - Tutti per la Terra dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, cui aderiscono i comuni di Cavezzo, Concordia, San Possidonio e San Prospero, con la collaborazione del Carpi Fashion System, è stata presentata nei giorni scorsi. L’appuntamento, snodatosi attraverso un calendario di incontri, laboratori creativi, attività didattiche avviato il 15 febbraio per parlare di riuso dei tessuti, si propone di affermare che gli indumenti non sono fuori moda e possono avere una seconda vita e portare tra i bambini il tema della moda sostenibile e del valore che hanno i vestiti e la loro filiera di produzione. "Un progetto - spiega il sindaco di San Possidonio e assessore alla Transizione ecologica dell’Ucman Carlo Casari - che mette al centro l’attenzione all’educazione al riutilizzo dei materiali, per evitare che questi vadano in discarica o debbano comunque essere smaltiti, con gravi conseguenze per l’ambiente e per la sostenibilità". Animatrice della iniziativa Sonja Marchesi del Centro per l’Educazione alla Sostenibilità, che ha sede a San Possidonio, di cui è vero motore pulsante. Il festival, che farà tappa il 5 marzo a Finale Emilia, dove si effettuerà una visita a Manitese, e il 7 marzo a Cavezzo a Villa Rosati, riservata agli anziani ospiti della struttura, proseguirà fino al 28 marzo. "Come Unione – afferma il presidente Alberto Calciolari - siamo ben felici di sostenere questa importante iniziativa, che vuole stimolare la logica del riutilizzo".

Alberto Greco