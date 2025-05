Festival della Comicità. Siamo al gran finale

‘The final year!’: domani sera alle 21, al Teatro Storchi di Modena, si terrà la finalissima del Festival della Comicità Italiana, ideato e condotto da Riccardo Benini, che giunge alla sua ultima edizione dopo 32 anni di vita. Sono nove i super finalisti che contenderanno il premio di mille euro: Andy Bellotti, Andrea Casoni, Marco Cavazza, Marco Di Biase, Bob Ferrari, Cristiana Maffucci, Alessio Scaramal, Massimiliano Sonsogno, Luisanna Vespa. Sarà una giuria composta da operatori del settore di livello nazionale a decretare il vincitore del Festival. Ospiti della finalissima il Duo Idea (in foto), da Zelig; Gian Piero Sterpi & Alessia De Pasquale; il cantautore Nero e, special guest, Paolo Mengoli, che per l’occasione riceverà il premio ‘Arte Città di Modena’ e delizierà il pubblico con una performance scoppiettante. Per quanto riguarda la gara, oltre al primo premio, è prevista l’assegnazione dei seguenti riconoscimenti: premio Radio, quello della Critica, quello della Stampa, il Premio ‘Attilone’ dedicato all’artista scomparso recentemente, il premio Palco Bper Banca, per la miglior presenza scenica.