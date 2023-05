"Festival della comicità, una finale esplosiva"

"Promettiamo una serata di risate. ‘Soddisfatti o rimborsati’, dal tanto siamo sicuri che il pubblico si divertirà!". Riccardo Benini presenta così la serata finale del ‘Festival della Comicità Italiana’, di cui è direttore artistico insieme all’attore e cabarettista Gabriele Cirilli. L’appuntamento è per domani alle 21 al teatro Storchi di Modena. Sono undici i campioni in gara, ognuno dei quali avrà a disposizione sei minuti per conquistare i favori del pubblico e della giuria. Gli ospiti della serata, oltre a Cirilli, saranno Gian Piero Sterpi & Alessia De Pasquale, Andrea Casoni e il cantautore Alberto Conti che presenterà il suo brano inedito.

Riccardo, emozionati per la serata finale?

"Molto! E’ il secondo anno del ‘Festival della Comicità Italiana’, nel nuovo format, perché in realtà è il 29° anno della manifestazione nata come ‘Festival Cabaret emergente. Il livello di professionalità era diventato ormai molto elevato, ben oltre gli ‘emergenti’".

Come siete arrivati agli 11 finalisti?

"Siamo partiti con 18 campioni in gara: nove sono stati invitati da noi, gli altri nove sono stati selezionati da un’apposita giuria tra le oltre 400 candidature che erano arrivate corredate da un video. Un’impresa davvero difficile.".

Quali criteri avete privilegiato?

"In primo luogo la comicità, ovviamente: sapere suscitare la risata. In secondo luogo l’originalità, oltre alla non volgarità. Dai 18 siamo passati agli 11 finalisti, mediante tre prefinali (Formigine, Castelfranco e Vignola). Ogni serata su sei artisti ne sono passati tre. Poi, visto l’altissimo livello dei concorrenti, su proposta di Gabriele Cirilli, ne sono stati ‘ripescati’ due tra i quarti classificati: di qui gli undici finalisti. Un numero magico: 11 il giorno della finale, 11 i giocatori di una squadra di calcio. Siamo passati da 7 a 6 minuti a testa, così rispetteremo perfettamente i tempi, alle 24 la serata sarà finita!".

Non sarà semplice scegliere tra 11 campioni di risata…

"I prognostici sono impossibili perché si tratta di autentici artisti, tutti con alle spalle esperienze di teatro e televisione e ognuno con un ‘punto forte’. Chiara Anicito alias Cammela, è la mamma rappresentante di classe alle prese con la chat scolastica; Nicole Soffritti, 18 anni di Milano racconterà della nonna; Christian Cappellone, imitatore che partirà con Fiorella Mannoia; Francesco Damiano da Zelig, Canale 5 farà ridere facendo il muto; Tiberio il primo comico di nazionalità rumena che ospitiamo. E ancora Piero Bagnardi giovanissimo comico barese; Alex De Santis da Colorado Cafè, Italia 1; Urbano Moffa da Rai 2; la siciliana Loredana Scalia comica da Eccezionale Veramente; Marco Sforzi il comico assicuratore da Italia’s Got Talent; Andrea Vicari unico comico emiliano in gara con il suo pezzo sui cinquantenni.Quello che stiamo constando è la voglia di ridere che hanno le persone, anche alla luce del momento storico che stiamo vivendo. E noi saremo felici di farli ridere".