Festival della Fiaba. L’Incanto d’amore in zona Tempio

‘L’Incanto d’amore’ è il tema scelto per la XII edizione del Festival della Fiaba che si svolgerà a Modena da domani a sabato al circolo culturale Filatoio (via de’ Bonomini 61/63) e in varie location del quartiere Tempio.

Quattro giorni di narrazioni in voce semplice, conferenze, workshop, mostre, concerti e tante iniziative ideate ad hoc per approfondire le mille sfaccettature di un tema complesso e affascinante, nell’ambito dell’unico Festival in Italia dedicato a questo genere narrativo, la fiaba, pensato per un pubblico adulto. "In questa nuova edizione del Festival riprenderemo il filo conduttore di ‘Anima’, tema dello scorso anno, per approfondire uno spunto interessante come ‘L’Incanto d’amore’, che nella fiaba – spiega Nicoletta Giberti, direttrice artistica e ideatrice della manifestazione – è il più potente di tutti gli incanti, perché rende possibile ciò che sembra impossibile. E se la fiaba altro non è che lo specchio della vita, allora davvero l’amore è l’energia più incredibile che ogni anima può sperimentare, coltivare, conoscere e vivere".

Ad aprire il Festival, giovedì sera, sarà la mostra di Camilla Andreani (che ha realizzato la locandina della XII edizione) a cura di Andrea Losavio, nello spazio StArt60 di Marco e Luca Casartelli. Sono poi previsti un ciclo di conferenze dedicate, che si svolgeranno a ingresso gratuito ogni sera all’Auditorium di Confesercenti Modena, una delle nuove collaborazioni tra il Festival e il quartiere, e le performance come i momenti musicali. Ma le protagoniste assolute saranno sempre le fiabe originali della tradizione popolare, raccontate in voce semplice dal gruppo narratori 2025 in vari luoghi della manifestazione ogni ora circa. Per quattro giorni narratori pronti a condividere le fiabe di un tempo abiteranno spazi del quartiere modenese dove ha sede il Filatoio, come: Progetto Lavoratorio, Tempi Tecnici, StArt 60, l’Officina El Milagro, l’Hotel La Pace, Falegnameria TREEangoli e Confesercenti Modena, trasformandoli nel ‘focolare’ attorno al quale ci si riuniva per ascoltare storie intrise di importanti valori.

Classici intramontabili come Biancaneve e Cappuccetto Rosso, insieme ad altre fiabe meno conosciute come Il Principe Hatt sotto terra o L’allodola che trilla, saranno narrate dai ‘custodi’ dell’antica voce. Per tutta la durata del Festival nel giardino del Filatoio saranno poi presenti le Fiabe tessili di Lù Ghirò, insieme a Mina Bijoux di Emma Bellei, gli Automata di Manuel Lugli, i Tarocchi di Paola Grappi e le Carte Evolutive di Clizia Welker. La rassegna gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Modena, oltre che dell’Università di Bologna, Dipartimento di Scienze dell’Educazione. Tutti gli eventi, anche quelli gratuiti, sono su prenotazione scrivendo esclusivamente su WhatsApp al numero 340 3191825.