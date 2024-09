Festival della Fiaba Sarà ’l’incanto d’amore’

Sarà ‘L’incanto d’amore’ il tema portante dell’edizione 2025 del Festival della Fiaba nella sua XII edizione. Come da tradizione, a conclusione della rassegna in corso, domenica sera è stato reso noto il nuovo filo ispiratore per l’edizione successiva. Quella appena conclusa, ispirata all‘’anima’ e che si è svolta lo scorsoweek end al Filatoio e nei luoghi del Quartiere Tempio, luoghi che sono diventati negli anni la casa di narrazioni, eventi e momenti conviviali, ha registrato una grande affluenza di pubblico e una entusiastica presenza. Quattro giorni molto partecipati, dai workshop alle conferenze fino alle narrazioni delle fiabe che rendono il festival un momento unico per ascoltare, emozionarsi e vivere i tanti luoghi del quartiere, che nei giorni della manifestazione aprono le porte delle loro attività per accogliere le iniziative in programma. "Quella di quest’anno è stata un’edizione davvero molto partecipata – commenta Nicoletta Giberti, direttrice artistica e ideatrice del Festival della Fiaba – con tante iniziative che hanno registrato il tutto esaurito riempiendo gli spazi del quartiere con narrazioni, musica, conferenze e momenti conviviali. Dopo aver indagato un tema così potente e profondo come l’Anima è emersa la necessità di ritrovare Amore: aprire il cuore e metterlo al centro. Da qui la scelta di indagare il tema ‘Incanto d’amore’ per l’edizione 2025".

Quella del Festival della Fiaba, racconta la direttrice, è come una ‘missione’: "Dodici anni fa, quando tutto è nato, abbiamo deciso di dedicare il nostro lavoro e il nostro studio a quello straordinario strumento di risveglio, consapevolezza, che è appunto la fiaba, e di restituirlo agli adulti che, come uditori attivi (e non passivi quali i bambini), attraverso l’ascolto e la narrazione possono riappropriarsi di punti chiave di loro stessi". Particolarmente apprezzato è stato lo spettacolo ‘Anima’ ideato dalla stessa Giberti, e che vede coinvolto uno spettatore alla volta: "Attraverso dodici tappe, e l’incontro di dodici abitanti dello spazio, il singolo affronterà i nodi, le paure, le meraviglie e le varie espressioni dell’anima. Visto il successo, abbiamo deciso di riproporlo una volta al mese per un anno intero, il sabato e la domenica". "Il primo appuntamento della nuova edizione – continua Giberti – per cominciare a parlare dell’‘Incanto d’amore’ sarà ‘CasaBahia ‘24’, prima edizione del festival di musica brasiliana in Italia che si terrà il prossimo fine settimana (sabato e domenica) all’Agriturismo Omega a Modena. Un evento dove l’incanto d’amore si manifesterà attraverso la buona musica, l’amicizia e la convivialità".