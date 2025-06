Festival della Fiaba, stasera si presenta il logo

"Incanto d’Amore": è questo il tema del prossimo Festival della Fiaba, giunto alla sua dodicesima edizione. La locandina 2025 verrà presentata in anteprima Questa sera presso il circolo culturale Filatoio (via de’ Bonomini 61/63) che, anche quest’anno, sarà sede del Festival insieme a varie location nel quartiere adiacente al Museo Casa Enzo Ferrari.

A realizzarla è stata la giovane artista Camilla Andreani (nella foto) che a partire dalle ore 18.30 - insieme a Nicoletta Giberti, Direttrice Artistica della manifestazione - spiegherà come è nata l’immagine simbolo dell’edizione di quest’anno. L’appuntamento sarà dall’11 al 14 settembre per indagare mille sfaccettature di un tema complesso e affascinante come l’intensità che consente all’amore di realizzare anche l’impossibile. Domenica sarà presente anche Andrea Losavio, che curerà una mostra dedicata a Camilla Andreani nell’ambito del Festival. Per l’occasione ai primi dieci partecipanti verrà data in omaggio una copia del manifesto stampata in alta definizione, in tiratura limitata e numerata, autografata dall’ideatrice. La presentazione avverrà nel suggestivo giardino del Filatoio e, in caso di maltempo, all’interno del locale.

A seguire un brindisi offerto dal Filatoio. Nell’ambito dell’appuntamento verrà anticipato, in anteprima, anche il ricco programma del Festival 2025. L’evento è gratuito ma i posti sono limitati con prenotazione obbligatoria al 340 3191825.

Camilla Andreani, citando parole di sua madre, disegna da quando è in grado di tenere una matita in mano. Rimproverata dai professori fin dalle superiori per trascorrere le lezioni disegnando fumetti per i compagni, all’Università sceglie finalmente una facoltà artistica. Studia illustrazione, grafica e fumetto all’Accademia di Belle Arti di Bologna laureandosi con 110 e lode, per poi inseguire il sogno di una vita di lavorare nell’editoria. Oggi progetta libri per ragazzi e musei per una casa editrice locale.