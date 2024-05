Festival della giustizia: "Garantismo al centro: la prudenza è necessaria"

di Valentina Reggiani

"La vita e la morte nella giustizia penale". E’ stata presentata ufficialmente ieri e ha preso il via la nuova edizione del Festival della Giustizia Penale, che prevede diversi incontri e dibattiti tra Modena, Carpi, Sassuolo e Pavullo. La serata inaugurale, alla presenza tra gli altri del presidente dell’associazione Festival Giustizia Penale, avvocato Guido Sola (nella foto), del presidente della camera penale, Roberto Ricco, del governatore Bonaccini con l’intervento del viceministro alla giustizia, Francesco Paolo Sisto si è svolta all’interno della Florim Gallery di Fiorano. Tra gli ospiti più attesi, il già Presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato, protagonista di un incontro dedicato al tema della maternità surrogata e il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il cui intervento è previsto domenica mattina.

"Grazie a Florim che anche quest’anno ha ospitato il pre-evento del festival – avverma Guido Sola – è per noi un onore, perchè significa che il progetto culturale è valido ed ha al centro della scena un solo concetto: garantismo e quindi rispetto delle regole processuali. Garantismo è per noi sinonimo di prudenza di giudizio ed è fondamentale perché l’errore giudiziario è sempre dietro l’angolo – afferma ancora l’avvocato –. Per quanto possibile occorre fare tutto ciò che è in nostro potere per evitare che la giustizia penale condanni innocenti, come è capitato ad Enzo Tortora 35 anni fa e a Beniamino Zuncheddu, che sarà nostro ospite sabato". Parliamo del 58enne rimasto 32 anni anni in carcere da innocente per un triplice omicidio e un tentato omicidio. "Quest’anno, essendo dedicato a temi della vita e della morte, il festival vuole marcare un’altra linea direttrice, ovvero umanizzare la giustizia penale – sottolinea Sola –. E’ necessario riportare al centro della scena le persone vere per ricordarsi del fatto che si ragiona di vite vere, di persone vere e su questo si confronteranno anche quest’anno quasi cento relatori". Sola conferma la presenza di Nordio: "Spero davvero che possa essere con noi per far sentire l’autorevole parola di un Ministro che è sempre stato garantista, anche quando era in magistratura, al fine di ricordarci a ricordare quanto sia importante essere garantisti quando si ragiona di giustizia penale". Oggi alle 15 alla Fondazione San Carlo, Giuliano Amato prenderà parte al panel: "maternità surrogata, vincoli di ordine pubblico, libera circolazione delle persone. I confini della fattispecie penale". Contemporaneamente, al Dipartimento di Giurisprudenza, Enrico Costa, avvocato e deputato e Simonetta Matone, deputata prenderanno parte al Panel: "La potenza assoluta del diritto sulla vita e sulla morte". Alle 15 al Caffè Concerto, tra i panel principali del festival, co-organizzato insieme all’Associazione Luca Coscioni, vi sarà: "Il diritto di andarsene alle porte della Costituzione" e alle 18.45, al Mercato Albinelli, Formigoni, già Presidente della Regione Lombardia parlerà per la prima volta dopo aver scontato la sua condanna, dialogando con Guido Camera.