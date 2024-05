Festival della giustizia penale ’Perfetti colpevoli’ al Michelangelo

Il festival della giustizia penale, giunto alla sua V edizione, dal titolo ‘La vita e la morte nella giustizia penale’, fa tappa anche a Teatro. Al Michelangelo di Modena, venerdì’ alle 21, andrà in scena lo spettacolo ‘Perfetti colpevoli. Landru e Cianciulli: lo spettro del dubbio’, con soggetti e testi di Chiara Padovani, regia di di Lillo Venezia e presentazione a cura di Luca Lupária Donati e Stefano Manacorda. Nell’imminenza di una guerra e nell’eco della notizia sulla misteriosa scomparsa di Eva Speranza, dissidente politica, un Giudice è chiamato a decidere – sotto il peso dell’opinione pubblica – della vita o della morte di un uomo accusato di femminicidio (lo ‘Strangolatore delle Fiandre’).

Nella tela delle sue certezze incrollabili sulla sanità mentale dell’accusato, sul suo essere solo un ‘lucido mostro’, si insinua, però, uno strappo. É quello che gli fa notare Norma, sua moglie, come specchio di una condizione umana votata alla fragilità, all’errore, all’essere divisi. Ma le bombe cadono sempre più vicine, costringendo il Giudice a trovare riparo in un rifugio. Qui, nel tentativo di eliminare ogni dubbio dalla propria sentenza capitale, il Giudice si lascerà guidare dalla Psichiatra Francesca Clementina Soavi, dal Pubblico Ministero Charles Perrault, dal Giudice Schreber e dallo Specialista Anatole Deibler; tutti esperti di casi giudiziari indiscussi: come quello di Henry-Désiré Landru (il Barbablù di Gambais) e di Leonarda Cianciulli (la Saponificatrice di Correggio), perfetti colpevoli. Ma nulla è come sembra e nessuno è chi appare.

m.s.c.