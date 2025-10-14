"Festival della Sconfitta, sfida vinta per il quinto anno consecutivo"

"Una sfida vinta, per il quinto anno consecutivo". Così dall’amministrazione comunale di Castelfranco Emilia commentano la quinta edizione di "Sfide. Festival della Sconfitta", che si è chiuso l’altro ieri. "Dal 7 al 12 ottobre – spiegano dal Comune – gli ospiti hanno raccontato il valore della resilienza e dell’impegno, in un programma ricco di appuntamenti: dall’incontro con Antonella Di Bartolo, preside simbolo di coraggio e innovazione educativa, alle esperienze di sportivi come Giacomo Galanda, Yassin Bouih, Filippo Volandri e Francesca Piccinini; non sono neppure mancati i momenti dedicati ai più giovani con attività creative per bambini e lo show cooking con l’istituto Spallanzani. Grande partecipazione anche per "Sfide in bici!", l’inedita pedalata non competitiva che ha attraversato il territorio da Castelfranco a Piumazzo, e per il dialogo conclusivo con Matteo Bussola. Complessivamente, sono stati 3.000 i partecipanti". "Un’occasione – aggiunge Federica Ferro, presidente di Tilt, associazione organizzatrice del Festival – per esplorare come le sconfitte abbiano segnato i passi più significativi della storia, nello sport e nella vita. Un confronto aperto a tutte le età, con l’occhio rivolto ai giovani". "Sfide – commenta il sindaco Giovanni Gargano – è un progetto virtuoso, un momento di riflessione collettiva che trasforma la difficoltà in occasione di crescita. Non si celebra la sconfitta, ma la capacità di reagire".

m.ped.