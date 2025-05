Festival dello Sviluppo sostenibile, si parla di informazione

Buona la prima per la sesta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, l’evento in corso a Modena promosso dall’Associazione per la Responsabilità Sociale di Impresa (e, a livello nazionale da Asvis, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile). All’indomani della prima giornata di eventi Elena Salda, presidente dell’associazione Rsi (Responsabilità sociale d’impresa) e imprenditrice, commenta: "Siamo molto soddisfatti per come si è aperta questa edizione del festival. Questa mattina (ieri, ndr) davanti a oltre 110 studenti di diverse scuole – 2 classi del Morandi di Finale Emilia, 2 del Venturi di Modena e una del Fabriani di Spilamberto – abbiamo affrontato all’interno dell’evento ’Selfie’ temi di grande attualità come il cyber bullismo e il disagio giovanile. Abbiamo poi proseguito nel pomeriggio col tema della moda etica. Grazie a manifestazioni come questa, sempre più imprese e cittadini possono toccare con mano quanto i temi legati alla sostenibilità impattino sulla vita di tutti i giorni".

Il festival proseguirà poi fino al 19 maggio. Oggi, in viale Buon Pastore 43, evento dedicato ai professionisti della comunicazione con ’Le parole per la sostenibilità’. L’apertura dei lavori sarà sempre a cura di Elena Salda. Seguiranno poi gli interventi di Ludovica Carla Ferrari, consigliera regionale, e di Paolo Seghedoni, giornalista e socio della associazione per la Rsi. Alle 9,30 primo convegno dal titolo "Unimore: prospettive interdisciplinari sulla sostenibilità" con Tommaso Fabbri, professore ordinario di Organizzazione aziendale, e Rita Cucchiara, professoressa ordinaria di Ingegneria informatica. Si proseguirà con i convegni ’Good news, bad news, fake news: la transizione tra falsi miti e realtà’, ’Se non lo comunichi non esiste: facciamolo bene" e con ’I principi della deontologia professionale sulla sostenibilità ambientale e sociale’.

Dalle 17, ’Le persone al centro, tra intelligenza artificiale e sostenibilità’. Sempre per quanto riguarda la parte convegnistica, il 19 maggio alle 18,15, in via Emilia Centro 283/C, presentazione del sondaggio regionale 2025 dal titolo "Le imprese modenesi per l’Agenda 2030 ONU Sustainable Development Goals (SDGs)".

Introdurrà Walter Sancassiani di Focus Lab B Corp - B Lab Modena. Seguirà quindi una tavola rotonda con Elena Salda, Andrea Grillenzoni (presidente Garc Spa - B Local Modena), Lorenzo Scaramelli della Camera di Commercio di Modena e Vittorio Molinari, assessore all’Ambiente e all’Economia circolare del Comune di Modena.

Marco Pederzoli