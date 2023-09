Festival Filosofia, ecco i laboratori per i giovani

Il settore delle Politiche Sociali Unione dei Comuni, in occasione del Festival della Filosofia 2023, promuove diverse iniziative che si svolgeranno a Sassuolo, dedicate ai più giovani e non solo, in collaborazione con moltissime realtà associative e sociali del territorio. Innanzitutto, lungo tutti e tre i giorni del festival – quindi venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 settembre – ci sarà ’We are the word - Siamo fatti di parole’, un percorso esperienziale alla scoperta di forme comunicative alternative. Tra le iniziative ci sarà anche ’World Truck’, ’Emozioni in parola’, il Cruciverba, Scarabeo verticali e ’Radio - Lei non sa che filosofo anche io’, progetto di Radio Antenna 1 per avvicinare portatori di disabilità ai relatori del Festival. Azioni di partecipazione inclusiva, attraverso interviste ai protagonisti, indurranno riflessioni sul significato di parola e filosofia: il tutto in via Cesare Battisti. Tra le numerose proposte si fa spazio anche ’FutureRap – Prendiamo la Parola’, ovvero dei laboratori per adolescenti. L’iniziativa – a Villa Giacobazzi all’interno del parco Vistarino – consentirà ai ragazzi di prendere la parola attraverso la musica, il disegno, il gioco, il ritmo del rap o della trap. Con l’hand lettering e il bodypaint, le sessioni di gioco organizzate con Future Game e il Rap a cura del Rap Lab, verrà formato uno spazio di creatività e libertà.