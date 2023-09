Festival Filosofia primo record post Covid: olte 95mila presenze

Pienone da ricordare al festiva filosofia, soprattutto nelle lezioni magistrali, che hanno totalizzato complessivamente oltre 95mila presenze, uno dei migliori risultati di sempre e di gran lunga il migliore da quando le normative di sicurezza hanno oggettivamente limitato le capienze nelle aree di pubblico spettacolo. Da venerdì mattina a domenica sera, in particolare a Modena, il sistema integrato delle varie platee ha sostanzialmente registrato il tutto esaurito, con in molti casi grandi affollamenti anche nelle zone esterne adiacenti alle platee.

Per quanto concerne il programma filosofico, diverse lezioni si sono attestate tra le 5mila e le 6mila presenze, come nei casi di Massimo Recalcati, Massimo Cacciari e Natalino Irti, Alessandro Bergonzoni e Umberto Galimberti.

Tra le iniziative del programma creativo buoni risultati per varie iniziative espositive, con diverse mostre che hanno superato o sfiorato le 1.500 presenze. Notevole riscontro anche per alcuni spettacoli dal vivo, con platee gremite per esempio per le esibizioni di Gino Castaldo, Ascanio Celestini e Saverio Raimondo.