AMANDA KNOX e i media, di nuovo contro a un mese e mezzo dal j’accuse del Monzani che ha fatto il giro del mondo. Se la 32enne statunitense al Festival della Giustizia Penale ha infatti ricostruito le conseguenze «del processo mediatico che ho subito», in relazione alle indagini e alla detenzione seguite all’omicidio di Meredith Kercher (Perugia, 2007), prima della definitiva assoluzione in Cassazione, è proprio l’eco di quell’appuntamento a portare l’ex studentessa di Seattle ad impugnare la penna per rispondere alle accuse piovutele addosso negli ultimi giorni, partite da alcuni tabloid. In una lettera firmata assieme al compagno Christopher Robinson, Knox (nella foto) scrive dell’ennesimo «esempio del deliberato travisamento dei fatti e della distruzione della reputazione che subisco da quando sono stata spinta mio malgrado sotto i riflettori», riferendosi al caso mediatico nato dalla raccolta fondi che di recente la coppia ha lanciato sul web per sostenere il suo imminente matrimonio. Una scelta motivata dalle spese che Knox e Robinson avrebbero «affrontato per venire a Modena».

DIVERSE TESTATE giornalistiche hanno criticato la raccolta fondi, sottolineando inoltre come i due siano sposati già dallo scorso anno. «L’Italy Innocence Project è stato molto generoso – scrivono Knox e Robinson – nel fornirci una camera di hotel e l’assistenza di un professionista della sicurezza per la durata della nostra permanenza a Modena. Si sono offerti di rimborsarci un quarto delle spese del nostro volo e io non ho chiesto loro di coprire il resto. Abbiamo speso più di diecimila dollari in precauzioni necessarie per la mia sicurezza e per evitare molestie. Ci siamo dovuti organizzare per un altro alloggio per mia madre. Ma per supportare l’Italy Innocence Project ne è valsa la pena e io resto grata per il loro supporto e per il loro invito a parlare del processo mediatico e delle ingiuste condanne. Riguardo al nostro imminente matrimonio: abbiamo presentato le carte per essere legalmente sposati a dicembre dello scorso anno per semplificare le questioni delle tasse e dell’assicurazione, ma – chiariscono Knox e Robinson – non abbiamo ancora celebrato le nozze insieme ai nostri cari. E come fanno molte giovani coppie oggi abbiamo sostituito la tradizionale lista nozze con una raccolta fondi. Migliaia di persone fanno questo ogni anno perché la lista di nozze è ormai fuori moda. Questo ‘scandalo’ è un altro esempio di come i media traggano un irresponsabile profitto producendo indignazione. Una violazione in flagrante dell’etica giornalistica a scapito dell’opportunità di informare le persone sulle cose che davvero contano, come le condanne ingiuste», le parole conclusive della lettera.