Festival Giustizia Penale Il vice ministro Valentini ospite negli spazi Florim

E’ ai nastri di partenza la quarta edizione di Festival della Giustizia Penale, che si tiene a Modena e provincia da domani a domenica. Ma già oggi è previsto un pre-event presso gli spazi messi a disposizione da Florim, con la presenza del Viceministro alle Imprese e Made in Italy, Valentino Valentini e del Presidente della Regione Stefano Bonaccini, che interverranno per un saluto insieme al direttore scientifico del Festival, il professor Luca Lupària Donati, al presidente di Fgp, Guido Sola e a Roberto Ricco, presidente della Camera Penale di Modena e tra gli organizzatori della kermesse dedicata alla giustizia penale, che quest’anno ha come tema ‘Impresa, lavoro, giustizia’. Domani l’avvio ufficiale con un vero e proprio parterre de roi: a Modena, al mattino, interverranno tra gli altri il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto che parlerà della sicurezza sul lavoro tra rispopsta punitiva e riduzione premiale dell’area penale, il senatore Matteo Renzi, il presidente di Assicurazioni Generali Andrea Sironi che discuterà col professor Mitja Gialuz di finanza internazione e legalità d’impresa. Nel pomeriggio di domani, sempre a Modena, ospiti internazionali tra cui spicca il professor Brendon Garrett della Duke University (una delle più prestigiose e antiche università statunitensi) e iIn orario preserale, in pieno centro a Modena, si parla di edilizia per la giustizia con tre architetti di fama mondiale, Andrea Boschetti, Alfonso Femia, Luca Zevi. A Carpi un interessante dialogo sulle nuove povertà tra Pier Luigi Bersani e l’arcivescovo Erio Castellucci mentre a Sassuolo presso Confindustria Ceramica, dialogo tra ‘Sostenibilità, Ambiente, Giustizia Penale’ tra il vice presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, il senatore Andrea Ostellari e la vice presidente della Regione Emilia-Romagna e assessore alla Transizione ecologica Irene Priolo. Tutti gli eventi del Festival sono in diretta streaming, programma completo e dirette sul sito www.festivalgiustiziapenale.it. La manifestazione gode del patrocinio del Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Corte Costituzionale, Ministero della Giustizia, Regione Emilia.Romagna, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, dei comuni di Modena, Carpi, Sassuolo e Pavullo nel Frignano, delle Università di Modena e Reggio Emilia, dell’Università degli Studi di Milano Dipartimento di Scienze Giuridiche ‘Cesare Beccaria’.