Festival Giustizia Penale, Michel Platini al Teatro Carani il 23 ottobre

Modena, 6 ottobre 2025 – L’ex campione della Juventus, tre volte pallone d’Oro, già presidente Uefa Michel Platini, sarà al teatro Carani di Sassuolo il prossimo 23 ottobre, alle ore 21, per parlare dal palco del caso giudiziario che lo ha riguardato, ovvero l’inchiesta legata a due milioni di franchi svizzeri percepiti a seguito delle consulenze per l’allora presidente Fifa Sepp Blatter. L’ex campione della Juventus, assolto dalle accuse, dialogherà con Alvaro Moretti, vice direttore de Il Messaggero, nell’ambito del Festival Giustizia Penale organizzato a Modena. Platini interverrà nel corso di un incontro dal titolo ‘La verità del Re. Il processo politico che mancò il bersaglio’. Il Festival Giustizia Penale è lo stesso evento dedicato alla verità della giustizia penale che nel 2019 riportò per la prima volta in Italia Amanda Knox. Quella di quest’anno, che si chiuderà proprio il 23 ottobre con Platini a Sassuolo, è la sesta edizione.