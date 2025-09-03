Festival ’Grandezze & Meraviglie’. Risuona l’antico in 24 concerti

L’Italia è stata la culla della musica e dell’opera: eccelsi compositori come Monteverdi, Stradella o Scarlatti hanno scritto pagine indimenticabili. Eppure – per i soliti stupidi pregiudizi – nel nostro Paese c’è chi ritiene che la musica antica sia noiosa e polverosa: così all’estero impazziscono per questi brani e qui ci sorbiamo valanghe di autotune. E invece "la musica antica ha una caratteristica: riesce sempre a meravigliare. E con nostro grande piacere, vediamo che vi si accostano sempre più giovani", sottolinea Enrico Bellei, direttore artistico di ’Grandezze & Meraviglie’, il Festival Musicale Estense che tiene a battesimo la 28ª edizione con un ricco cartellone.

Dal 14 settembre fino all’autunno inoltrato, 24 concerti, 17 dei quali in luoghi storici di Modena, due a Sassuolo, tre alla Rocca di Vignola e uno a Semelano di Montese. E in più (presso l’Accademia di scienze lettere e arti) i cinque incontri de ’I linguaggi delle arti’ dedicati a ’Stili e mode’. Di anno in anno, il festival si sta trasformando anche in un evento di richiamo turistico ("Sono numerosi gli spettatori stranieri", sottolinea Bellei) ed è la conferma che la musica, come i motori o la gastronomia, è una delle eccellenze modenesi da valorizzare con ogni cura. Il festival ’Grandezze & Meraviglie’ nasce esso stesso come un ‘concerto’ di enti e di sostenitori fra cui il Ministero della Cultura, la Regione, i Comuni di Modena, Sassuolo e Vignola, le Fondazioni di Modena e Vignola, l’Università di Modena e Reggio, le Gallerie Estensi (che custodiscono il prezioso fondo musicale, scrigno di antiche partiture) o il FestivalFilosofia.

L’evento inaugurale sarà domenica 14 nella chiesa di San Pietro a Modena con la ’Missa Reveillez Vous’ di Guillaume Dufay, ricostruita da manoscritti medievali ed eseguita dall’Ensemble Simonetta diretto da Claudia Caffagni. Poi martedì 16 nella chiesa di San Carlo le Sinfonie di concerto grosso di Scarlatti, Vivaldi e Dall’Abaco presentate da I Musicali Affetti guidati dal violinista Fabio Missaggia. E per il FestivalFilosofia, sabato 20 nella chiesa di Sant’Agostino, un omaggio alla Famiglia Bach: nelle tre giornate, in ossequio al tema ‘paideia’, chi lo desidera potrà provare strumenti antichi, organo, liuto, tiorba e clavicembalo. E sempre in Sant’Agostino si terrà il 25 settembre il concerto inaugurale del Modena Belcanto Festival, con ’Il martirio di Santa Teodosia’, oratorio di Alessandro Scarlatti tratto da un manoscritto estense.

Il 12 ottobre la Galleria Estense ospiterà l’Orfeo musicale con la riscoperta del compositore Giuseppe Torelli, mentre l’8 ottobre il Palazzo Ducale di Sassuolo si inebrierà delle celesti voci dello ’Stabat Mater’ di Scarlatti e dell’ ’Audi caelum’ di Monteverdi, con l’Ensemble Dulcedo. E il 5 novembre la Rocca di Vignola si ‘accenderà’ del brio del ’Fandango!’ dei quintetti con chitarra di Luigi Boccherini con il prestigioso Ensemble Aurora di Enrico Gatti. Torneranno anche (alla scuola Cittadella e alla Galleria Estense) i simpatici appuntamenti della rassegna ’0 - 12 Musica familiare’ che con brevi concerti della domenica mattina introduce anche i ragazzi alla bellezza della musica antica. E come evento speciale, il 4 dicembre alla chiesa di San Carlo (nell’ambito delle celebrazioni per il 400° del Collegio), la prima esecuzione moderna de ’L’innocenza’, oratorio di Pietro degli Antonii che debuttò a Modena nel 1686: lo si (ri)ascolterà nell’esecuzione della Compagnia de Violini, con la direzione di Alessandro Ciccolini.