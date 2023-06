Festival metal in piscina a Vignola

Venerdì, il 30 giugno, dalle 21, il ’Screams from the pool’, a Giuinpiscina, Via del Portello 12 a Vignola. Sul palco Tol Morwen, Apocalyptic Salvation e He Comes Later. I Tol Morwen nascono a Modena nel 2014, riuniti dalla passione per il death metal Scandinavo, e la mitologia vichinga. I testi delle canzoni trattano di battaglie ed antichi dei, ispirati a racconti fantastici, miti, leggende nonché alla storia ed il folclore emiliano, e italiano in generale. Gli Apocalyptic Salvation nascono nel 2007 a Reggio Emilia, sono una band italiana dedita ad un death metal caratterizzato da tempi serrati e riff taglienti. Il nome del progetto deriva dalla convinzione che solo l’Apocalisse possa salvare l’umanità da se stessa. Ispirati da questa idea, i testi spaziano tra attualità, temi sociali e visioni distopiche del mondo. Gli He Comes Late sono un gruppo deathcore nati a Bologna nel 2011 con diversi dischi all’attivo e date in tutta Italia. Un evento da non perdere per tutti gli appassionati del genere.