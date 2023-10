Festival Migrazioni. Arriva la benedizione di papa Francesco:: "Più canali regolari"

’Liberi di partire, liberi di restare’. Benedetto da Papa Francesco, prende il via per l’ottavo anno il Festival delle Migrazioni, la rassegna promossa da Fondazione Migrantes, Porta aperta, Unimore e Crid ques’tanno allargata, oltre a Modena e Carpi, anche a Bologna, Ferrara Rovigo e Fidenza. L’obiettivo degli organizzatori illustrato ieri (alla presentazione ha partecipato anche il presidente della Fondazione Matteo Tiezzi) è "quello di rappresentare le diversità, le sfumature e l’esperienza soggettiva della migrazione, andando oltre i luoghi comuni". Questa edizione ha ricevuto un messaggio autografo di papa Francesco, ha riferito monsignor Gian Carlo Perego, presidente di Fondazione Migrantes – un messaggio di sostegno in quanto opportunità importante per riflettere insieme sul tema della libertà, la libertà di migrare". Nel testo di saluto del pontefice si legge tra l’altro: "Vi incoraggio a svilupparre proposte concrete per favorire una migrazione regolare e sicura. Su questa linea è necessario moltiplicare gli sforzi per combattere le reti criminali, che speculano sui sogni dei migranti".

Tornando a monsignor Perego, "Libertà di migrare, significa anche avere dei corridoi umanitari, che purtroppo non esistono. C’è un dovere di accoglienza, di regolamentazione del fenomeno, dobbiamo uscire da una logica emergenziale e legata alla sicurezza. Modena e le nostre città dell’Emilia, in questi giorni di festival, possono essere un luogo dove riflettere su questi temi, in cui il diritto e la libertà di partire e di rimanere è un diritto fondamentale". In scia il portavoce della manifestazione, Edoardo Patriarca: "I giovani che giungono nel nostro Paese come migranti devono essere pensati come una grande opportunità per il nostro palese. Attendiamo da anni una legge per la cittadinanza, abbiamo un milione di ragazzi italiani, che vivono qui da tempo, che però, per una “legge borbonica”, hanno un accesso faticosissimo, quasi negato, alla cittadinanza".

La kermesse apre oggi nella sala verde della Fondazione San Carlo, dove si terranno le lectio di Luigi Alici e Ivo Lizzola dal titolo ’Liberi di partire, liberi di restare, liberi di raccontare’. Alle 17, a Palazzo Europa, la sartoria sociale della Caritas diocesana presenterà il progetto che è sostenuto da Fondazione di Modena, a seguire alle 18 la presentazione del libro ’Non dargli un nome’ di Elena Bellei. L’autrice dialogherà con Monica Franzoni e Francesco Rossetti leggerà alcuni brani del libro.

Nella mattinata di domani l’aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza ospiterà i convegni a cura del Crid ’L’accesso all’istruzione superiore di richiedenti asilo e titolari di protezione’. In serata, nella parrocchia di San Pio X alle 20, l’apericena con la presentazione del progetto sociale Roots, sostenuto da Fondazione di Modena, e a seguire ’La storia e le storie’, con il professor Maurizio Ambrosini e don Mattia Ferrari, che è stato cappellano sulla Mare Jonio di Mediterranea. Sabato Fondazione Migrantes cura una giornata di seminari su migrazione e pace, con un contributo anche del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei. Finale in serata al teatro San Carlo di Modena, con lo spettacolo ’Canto per l’Europa’ di e con Paolo Rumiz. (info su www.festivalmigrazione.it)

g.a.