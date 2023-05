"Festival, ragazzi speciali si mettono in gioco"

‘La Casa la Strada il Villaggio’ è il tema della 25ª edizione del Festival Internazionale delle Abilità Differenti organizzato dalla Nazareno Cooperative Sociali ed è anche il titolo della mostra che ripercorre i 25 anni di attività del Festival, allestita sotto i portici di Piazza Martiri e sparsa anche in quarantuno negozi del centro storico di Carpi. L’esposizione è stata inaugurata ufficialmente ieri mattina con il taglio del nastro recante i colori simbolo del Festival (giallo, rosso e azzurro), alla presenza del sindaco Alberto Bellelli, dell’assessore Tamara Calzolari, di Sergio Zini, presidente delle Cooperative Nazareno, e Gianni Fornasari, responsabile del Centro Imprese Modena di Banco BPM, sponsor ufficiale della mostra. "Il Festival ha sempre proposto tante occasioni di divertimento, riflessione e sensibilizzazione con modalità eleganti - ha affermato il primo cittadino - e questa mostra, ospitata nel nostro punto di maggiore identità, ci fa sentire orgogliosi". "Il Festival parla di un mondo che spesso si pensa lontano e che invece entra dentro la nostra città – ha proseguito l’assessore - dove ragazzi diversamente abili si mettono in gioco perché vogliono essere parte della nostra vita cittadina. Venticinque anni per un Festival vuol dire avere camminato su gambe robuste e avere fatto tanta strada insieme; questa esperienza unica a livello locale, regionale e nazionale ci rende orgogliosi". Dopo l’esibizione di danza, sul sagrato della Cattedrale, della coreografa Irene Stracciati insieme ad alcuni componenti la Compagnia di danza EgoMuto (Nazareno), è stato presentato il programma 2023, a cura del responsabile, Stefano Malagoli e di Sergio Zini. Tra gli eventi, la proiezione originale firmata Festival del docufilm ‘Home’, con colonna sonora dal vivo a cura dell’orchestra Scià Scià, dell’orchestra Alberto Pio e coro dell’Associazione ucraina Mriya.

Maria Silvia Cabri