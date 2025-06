FI: "Creiamo un cimitero per gli animali"

Se ne parla ormai da anni, e fece anche un passaggio in consiglio comunale, con un ordine del giorno cui non si diede tuttavia seguito. Resta, comunque, l’idea della necessità di realizzare, in città, un cimitero con la possibilità di inumare le ceneri degli animali d’affezione (poste in apposita urna) nelle tombe dei loro padroni. La proposta viene rilanciata da Forza Italia, con il capogruppo in consiglio comunale Davide Capezzera e la coordinatrice cittadina Claudia Severi. Si tratta, scrivono Severi e Capezzera, "di un argomento delicato, sentito e legato all’affettività: la relazione tra esseri umani e animali da compagnia è sempre più profonda e significativa, ed è giunto il momento che anche Sassuolo si doti di uno spazio dedicato al ricordo e al rispetto di questi affetti".

L’iniziativa si ispira alle esperienze già avviate in diverse città italiane dove i cimiteri per animali sono stati realizzati anche in collaborazione con associazioni animaliste, nel rispetto delle normative regionali. Il cimitero sarebbe aperto a cani, gatti, uccelli e a tutti gli animali riconosciuti dal regolamento europeo e regionale come animali d’affezione, "inserendosi – dice Capezzera – in una visione più ampia di convivenza civile e rispetto per tutti gli esseri viventi, dando peraltro seguito concreto al Regolamento comunale per il benessere animale già approvato nel 2020". Da allora, raccontano le statistiche, sono quasi raddoppiati i nuclei familiari che, in Italia, possiedono un animale di affezione, arrivando al 37% del totale sulla scorta di un trend in crescita costante nell’ultimo decennio. Nasce (anche) da qui la proposta di Forza Italia, che rilancia un tema oltremodo sentito, oggetto peraltro di una delega di governo di cui è titolare l’attuale assessore all’Ambiente, il penta stellato Andrea Baccarani.

"Vogliamo colmare – aggiunge Claudia Severi – quello che è un vuoto normativo e culturale nella nostra provincia, dove ad oggi non esistono soluzioni simili". La proposta di Forza Italia include la ricerca di un terreno idoneo con l’inserimento dell’opera tra gli interventi del triennio 2025-2028 nonché la possibilità di inumare le ceneri dei propri amici – poste, ovviamente, in un’apposita urna - nelle tombe dei loro padroni. "L’obiettivo, oltre a dare rispetto, memoria e ricordo a quell’amore particolare – conclude la coordinatrice cittadina di Forza Italia - sarà quello di offrire ai cittadini un servizio pubblico all’interno del cimitero Comunale, che possa consentire la tumulazione a basso costo dei nostri cari animali".

Stefano Fogliani