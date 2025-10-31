FI: "Dopo 13 anni dal sisma ancora pratiche da ultimare"

A tredici anni dalla tragedia del terremoto del 2012 – accusano esponenti di primo piano di Forza Italia in visita ieri a Finale Emilia - i segni della devastazione sono ancora evidenti. Se molte abitazioni sono state riparate e le attività economiche hanno ripreso, restano irrisolte le ferite del patrimonio culturale, che rappresenta l’anima e l’identità di questi territori.

Davanti alla storica sede del Municipio di piazza Verdi, i cui lavori di recupero e riqualificazione non sono mai iniziati, la consigliera regionale e coordinatrice Emilia di FI Valentina Castaldini e il vicecoordinatore regionale Antonio Platis, insieme al consigliere comunale azzurro Olao Guerra e gli ex amministratori Fernanda Paganelli e Martina Fabbri hanno fatto un resoconto puntuale dei ritardi.

I dati aggiornati al 30 settembre 2025 per la città di Finale vedono 25.596.104 euro di risorse assegnate, di cui 18.120.909 effettivamente erogate. Le pratiche da ultimare sono ben 57. Restano da completare la chiesa parrocchiale della Visitazione di Maria Santissima, il centro sportivo, la chiesa della Confraternita della Buona Morte, l’ex ospedale, e devono ancora partire, nonostante i contributi assegnati, la piscina comunale, la casa residenza anziani, la palestra scuola Frassoni, l’oratorio San Lorenzo, Casa Mari, la biblioteca comunale, la nuova media Frassoni, il municipio, Casa Galilei e la ex scuola media Frassoni. "Il dato del crollo dei residenti nel comune – commentano Paganelli, Fabbri e Guerra – rappresenta il più triste elemento di conferma delle criticità, Questo Comune non ha saputo cogliere le opportunità".

Alberto Greco