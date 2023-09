FI: "Sanità sempre più in rosso". Ma la Regione corregge il tiro

"Il buco di bilancio della sanità emiliano romagnola, quest’anno, rischia sfiorare il miliardo di euro". In particolare Modena si piazza ai primi posti dopo Bologna per gli ammanchi, tra Azienda ospedaliera e Ausl in disavanzo rispettivamente di 51 e 98 milioni, come attestato nei bilanci preventivi. È la denuncia della consigliera e capogruppo regionale di Forza Italia, Valentina Castaldini: dall’anno scorso infatti, si osserva un aggravamento del debito del 20 per cento sul totale delle Ausl presenti in regione. Nello specifico a Modena l’azienda ospedaliera ha fissato a meno 51 milioni di euro il preventivo 2023, otto milioni in meno ai 42 del 2022. Per l’Ausl l’ammanco è di 98 milioni, 21 in più dell’anno scorso. Come mettono in evidenza i dati forniti dalla consigliera azzurra, è l’Ausl Romagna quella che va peggio: è attualmente di circa 219 milioni, 21 milioni in più dal 2022 e quello dell’Azienda ospedaliera-universitaria di Ferrara è aumentato addirittura di 29 milioni (da quasi 23 milioni è passato a quasi 52.

"Stimiamo si arrivi a sfiorare il miliardo di euro di disavanzo, è un dato estremamente preoccupante – commenta la capogruppo FI –. Siamo ormai nel 2023, non si può più colpevolizzare il Covid o il caro bollette per un buco di bilancio in continua crescita, è evidente che ci sia bisogno di una riforma seria della sanità".

Non tarda ad arrivare la risposta dell’assessore regionale alla Sanità, Raffele Donini: "Come ho già avuto modo di dichiarare solo due giorni fa nel corso della Commissione Salute in Regione, e come la consigliera Castaldini sa benissimo, il disavanzo previsionale 2023 delle aziende sanitarie è di circa 300 milioni di euro, e non di un miliardo come sostiene. Nell’iter di formazione dei bilanci bisogna contare anche le risorse che abbiamo a copertura, che portano il potenziale disavanzo, appunto, a 300 milioni".