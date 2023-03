Fiaccolata e donazione a scuola in memoria di Fabio Cavazzuti

"Grazie a tutti quelli che hanno partecipato alla raccolta fondi in nome di Fabio, con i quali è stata acquistata dall’istituto Guarini una stazione mobile di rilievo. Un ringraziamento speciale va alle mamme di San Prospero da cui è partita l’iniziativa". Un anno fa, il 13 marzo 2022, Fabio Cavazzuti, di Staggia di San Prospero, moriva a soli 19 anni, insieme all’amico Ahmed Assiri, a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto all’altezza dello svincolo 10 della tangenziale di Modena. I genitori Fabrizio e Monica, con la sorella del ragazzo, hanno deciso di rendere pubblica, in questa triste ricorrenza, la donazione fatta a favore dell’istituto Guarini che frequentava il giovane, grazie ai fondi raccolti dopo la tragica morte di Fabio. "Alcune mamme di San Prospero – racconta il padre Fabrizio – subito dopo la sua scomparsa ci hanno proposto di avviare una raccolta fondi. Abbiamo raccolto 4000 mila euro: prima di Natale, io, mia moglie e nostra figlia siamo andati al Guarini per una piccola ‘cerimonia’ di consegna dello strumento scelto dall’istituto, sul quale è stata messa la targhetta ‘In memoria di Fabio Cavazzuti’; e oggi (ieri per chi legge, ndr) abbiamo comunicato la notizia". Ieri sera a San Prospero si è svolta una fiaccolata in ricordo del 19enne: "Vogliamo tenere sempre viva la sua memoria", conclude il papà Fabrizio.