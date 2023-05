Fiaccolata, messe e minuto di silenzio il 29 maggio

Per commemorare il sisma, a Medolla domenica 28 maggio alle 21, fiaccolata con partenza dal monumento accanto al teatro e arrivo al sito ex Haemotronic; lì lunedì 29 maggio, alle 9, verrà osservato un minuto di silenzio. Le commemorazioni termineranno con due messe in suffragio delle vittime dei terremoti, la prima lunedì 29 alle 19, la seconda il 30 maggio, alle 19, alla presenza dei sindaci della Bassa. Messa commemorativa il 29 maggio alle 19 a Cavezzo. Il 29 maggio alle 21 alla scuola ‘Zanoni’, la Filarmonica ‘Giustino Diazzi’ presenta ‘Avere te: Emozioni in musica’.