Fiammata dalla stufa di casa. Anziana ustionata, è gravissima

Gravissimo incidente domestico ieri mattina, poco prima delle 10 a Montefiorino, in via Casa Volpe. Una donna di 70 anni, per cause ancora in corso d’accertamento, è stata investita da una fiammata mentre si trovava all’interno della propria abitazione, restando gravemente ustionata. L’anziana è stata immediatamente soccorsa dai sanitari Avap (Associazione Volontari Assistenza Pubblica) e dagli operatori sanitari del 118, giunti sul posto con due mezzi: l’ambulanza e l’automedica. La donna è stata subito stabilizzata sul posto, poi a sirene spiegate è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Baggiovara dove è stata presa in carico dai medici del pronto soccorso. Poco dopo, vista la gravità delle ustioni riportate la 70enne è stata immediatamente trasferita al centro grandi ustionati di Parma dove ora si trova.

L’anziana è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva, in prognosi riservata e, dalle prime informazioni, le condizioni sarebbero critiche. Sono ora in corso accertamenti, da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del grave incidente. Non si esclude che la fiammata sia partita da una stufa situata all’interno dell’abitazione.

v. r.