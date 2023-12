Fiamme al vecchio frantoio. Allarme rientrato per i miasmi

Natale con falò, a Sassuolo, complice l’incendio che, nel tardo pomeriggio della Vigilia, ha devastato quel che rimaneva – poco, in realtà, se non pochissimo – del vecchio frantoio collocato sulla sponda sassolese del Secchia tra Borgo Venezia e il letto del fiume. Area abbandonata da diversi decenni, sulla quale campeggiavano tuttavia ancora alcune strutture in disuso: archeologia industriale, per usare un termine che renda l’idea, di cui oggi resta solo un cumulo di macerie annerite a causa del rogo che ha suscitato parecchie apprensioni, l’ovvio dibattito social, e anche un pizzico di disagio agli abitanti della case più prossime all’area, ai cui occupanti è stato raccomandato di tenere quanto più possibile le finestre chiuse almeno fino a ieri, quando l’allarme circa la possibile nocività dei miasmi sprigionati dal rogo sarebbe integralmente rientrato.

Invito rivolto in via strettamente precauzionale agli abitanti della zona, e allarme già rientrato ("tutto sotto controllo", ha postato su Facebook il sindaco Gian Francesco Menani nell’immediatezza dell’accaduto) nella giornata di lunedì, con danni registrati essenzialmente alle strutture – da tempo immemore abbandonate e a quanto risulta disabitate – e cause ancora ignote, con i vigili del fuoco, intervenuti anche da Modena e Reggio Emilia, subito sul posto a domare le fiamme, ben visibili dall’abitato sassolese come dai paesi più vicini alla sponda reggiana del Secchia. Sul luogo, per ricostruire dinamiche ancora oggetto di indagine, anche i carabinieri forestali, alcune pattuglie della polizia locale sassolese e gli addetti di Arpae.

Stefano Fogliani