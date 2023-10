Fiamme dal camino, brucia il tetto: arrivano i pompieri

Ieri mattina alle 6 circa i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per intervenire a Fiumalbo per un incendio della copertura di un edificio residenziale in località le Selve. Hanno operato sia I Vigili del Fuoco volontari di Pievepelago che i permanenti del distaccamento di Pavullo. Il tempestivo intervento ha consentito di spegnere le fiamme sul tetto in legno salvando il resto dell’abitazione. Tra le ipotesi, il propagarsi di fiamme dal comino. In paese per l’occasione si è menzionata l’importanza in questi casi di un intervento in tempi brevi. ‘E’ davvero fondamentale -è stato ribadito- come sia fondamentale avere presidi di Vigili del Fuoco volontari nell’alto Appennino (Pievepelago per la zona dell’Alto Frignano e Frassinoro per l’alta Valle Dragone) che garantiscono il primo importante aiuto nei casi di emergenza.’ Nel mentre, gli stessi Vigili del Fioco rammentano in questa stagione una generale attenzione alla manutenzione dei camini.

g.p.