Fiamme divorano un’auto: spente da tecnici comunali

Battesimo del fuoco superato, ieri mattina, per l’automezzo dotato di due botti di acqua che il Comune ha approntato per far fronte a eventuali piccole emergenze sul territorio. Due operai e il geometra comunale, con l’ausilio di questo mezzo, hanno domato l’incendio di un’autovettura in via Bondigli. La nuvola di fumo nero e acre era ben visibile anche dal centro del paese. È stato sollecitato l’intervento degli uomini dell’Ufficio Tecnico a bordo del camioncino cassonato 4x4 con le due botti contenenti un metro cubo di acqua ciascuna. Il sindaco Federico Ropa li ha ringraziati pubblicamente sui social unitamente agli agenti della Polizia Locale "che – ha scritto – sono prontamente intervenuti e hanno evitato che il fuoco si propagasse nella vicina campagna causando danni ben superiori, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. Da alcuni mesi – spiega il sindaco – abbiamo dotato un mezzo comunale con botti capaci di due metri cubi di acqua e una piccola pompa, in modo da poterlo utilizzare in via emergenziale in caso di necessità. Questo – ha precisato – non certo per sostituirci ai Vigili del Fuoco, ma per dare supporto in caso di manifestazioni ed eventi ad alto rischio e per primi interventi in caso di piccoli incendi". Per questo servizio il Comune di Zocca utilizza il personale tecnico e gli operai che sono addestrati per il rischio antincendio, mentre il geometra comunale, Matteo Pasini, è un vigile del fuoco volontario. "In caso di emergenza possiamo intervenire – spiega il sindaco –. Ci siamo accordarti con i Vigili del fuoco che, quando ricevono chiamate e hanno tempi di risposta un po’ lunghi, ci avvisano e se possiamo interveniamo in prima battuta". A Zocca, già da anni, l’Amministrazione lavora per attivare un distaccamento di Vigili del fuoco volontari. Il Ministero ha concesso le autorizzazioni, ma manca ancora la sede. "Avevamo trovato un luogo vicino al centro, che doveva essere ristrutturato dai proprietari poi si è bloccato tutto – dice il sindaco –. Per ora, non abbiamo individuato altre aree idonee anche fuori Zocca. Abbiamo già un piccolo nucleo di volontari formati e altri hanno dato la disponibilità". Ora, in caso di emergenza raggiungono Zocca i Vigili del fuoco di Pavullo e di Vignola.

Walter Bellisi