Fiamme e nube di fumo ad Albareto. Azienda Chiletti, altro maxi rogo. Distrutti fienile e 1500 rotoballe

Un altro devastante rogo ai danni dell’azienda agricola Fratelli Chiletti. Fiamme, all’alba di ieri, in stradello Tagliati ad Albareto, alle porte della città. Completamente distrutto un fienile con all’interno 1500 rotoballe. L’allarme è scattato poco dopo le 6.30 quando alcuni residenti si sono accorti del bagliore e della densa nube di fumo. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco con quattro automezzi. Nel corso della giornata sono state convogliate sul vasto incendio squadre da Modena e Carpi con il supporto dei volontari della Bassa, da Mirandola a Finale Emilia. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per ore: nessuna conseguenza per gli animali. Avvertito di prima mattina, il titolare Antonio Chiletti (foto a destra), amareggiato, ha potuto solo constatare gli ingenti danni. In fumo tutte le rotoballe accatastate lì quest’anno. "Abbiamo in affitto quel capannone – spiega Chiletti – mi hanno chiamato alcuni residenti. Dentro c’erano 1500 rotoballe, poi c’è da considerare la struttura completamente distrutta". Purtroppo, fa notare, non è stato possibile salvare nulla: una parte del fienile è ’collassata’. Chiletti è un caseificio d’eccellenza: da generazioni viene allevato bestiame per la produzione di latte destinato a Parmigiano Reggiano in una filiera chiusa, che parte dal foraggio. L’azienda aveva già subito un vasto incendio nel novembre 2015, nel quartier generale in strada Albareto. In quel caso si trattò di un rogo doloso con danni per oltre un milione (fu distrutto un capannone nuovo e 9mila rotoballe). Un mese dopo, lo spaccio aziendale venne ripulito dai ladri che portarono via formaggio, prosciutti e ceste natalizie. Nel marzo successivo un’altra razzia. Per quanto riguarda gli incendi, nel 2017 sempre ad Albareto un piromane prese di mira un’altra azienda agricola. Sulle cause del rogo dell’altra notte sono ora in corso accertamenti ma la prima ipotesi è che sia stato accidentale.

r.m.