Fiamme e paura in una palazzina. Rogo in garage, un’auto distrutta. Residenti evacuati ma nessun ferito

Allarme incendio ieri mattina in una palazzina di via Pascoli a Castelvetro.

Erano circa le 7.30 quando due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Vignola e da Modena sono intervenute per domare le fiamme che si erano sviluppate all’interno di un’autorimessa condominiale. Nell’incendio è andata distrutta l’autovettura che si trovava dentro il garage; inoltre si sono verificati notevoli danni da fumo e causati dall’alta temperatura dell’incendio anche nei box vicini a quello interessato dalle fiamme. Per questo è stato necessario interdire l’utilizzo del piano interrato. Sul posto sono giunti anche i carabinieri. Tanta la paura per i residenti nel condomino di tre piani di via Pascoli: in molti sono stati svegliati dal forte rumore dovuto all’esplosione degli pneumatici della macchina, boato sentito anche in altre zone di Castelvetro e dal fumo che fuoriusciva dalle feritoie dei garage sotterranei. I condomini sono stati evacuati: sono tutti scesi in strada, in attesa che i pompieri spegnessero le fiamme e che venisse accertata l’abitabilità degli appartamenti. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sul posto è giunta anche la vice sindaco, Giorgia Mezzacqui: "Sono stata subito allertata dal maresciallo dei carabinieri, Nicola Loconte, e mi sono precipitata sul luogo, per portare solidarietà ai cittadini e comprendere cosa fare, mettendo in sicurezza l’immobile.

I residenti erano comprensibilmente molto spaventati, ma l’importante è che nessuno sia rimasto ferito o intossicato. Ci riteniamo molto fortunati perché, un po’ per l’orario e un po’ perché era domenica, non c’erano persone che circolavano nei garage, altrimenti lo scenario poteva essere diverso".

"I pompieri hanno impiegato varie ore per domare completamente le fiamme, ma hanno rassicurato tutti i condomini sull’agibilità delle rispettive case e anche per le macchine parcheggiate nei garage – prosegue il vice sindaco –. Non si sono registrati danni strutturali all’immobile né alle altre vetture. E’ in corso un’indagine da parte dei carabinieri per capire le cause dell’incendio". Nessuna ipotesi viene esclusa anche se si propende per un corto circuito. L’amministrazione ha emanato due ordinanze che inibiscono l’accesso all’area sotterranea dei garage, per consentire lo svolgimento di tutti i controlli, ma anche all’area esterna cortiliva, che si trova sopra le autorimesse, per evitare che vengano parcheggiate macchine o altri mezzi che potrebbero ostacolare le verifiche in corso.

Questa mattina sul posto si recheranno i tecnici del Comune che stabiliranno la durata dell’ordinanza sulla base della relazione dei vigili del fuoco.

Maria Silvia Cabri