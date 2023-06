Fiamme in garage, villetta inagibile In salvo mamma e due figli gemelli

Momenti di paura ieri a Nonantola in una villetta al civico 21 di via G. Matteotti.

Un rogo, a pochi passi dal centro storico del paese, ha reso inagibile l’abitazione ma, fortunatamente, non ci sono stati feriti grazie al tempestivo intervento di una squadra dei vigili del fuoco.

Erano circa le 11 di ieri mattina quando i residenti (mamma e due figli gemelli di 18 anni) hanno sentito un acre odore di fumo provenire dal piano terra.

Una volta aperta la porta al primo piano, hanno constatato con sgomento, che il vano scala era già invaso dal fumo, impedendo loro la discesa.

Nonostante lo spavento, sono riusciti ad allertare i vigili del fuoco che sono giunti immediatamente sul posto a bordo di un’autopompa, raggiunti poco dopo da un’ambulanza medicalizzata del 118 e un pattuglia di Carabinieri.

Mentre alcuni pompieri si prodigavano per spegnere le fiamme, un collega con l’ausilio del respiratore è salito al primo piano per portare in salvo mamma e figli (la residente più anziana, ultra novantenne, non era a casa perché momentaneamente ricoverata presso una struttura).

Nessuno ha riportato ustioni o altre ferite ma sono stati tutti visitati per verificare se avessero respirato fumo e fossero rimasti intossicati. Dopo le prime cure dei medici del 118, non hanno necessitato di ricovero ospedaliero.

Ad andare a fuoco sono stati oggetti e suppellettili di varia natura e diversi abiti e coperte, che erano stati di recente portati in garage per consentire l’esecuzione di lavori edili e l’adeguamento funzionale dell’impiantistica del fabbricato; il rogo sarebbe stato innescato da un corto circuito dell’impianto elettrico dopo che un frigorifero è stato trasferito all’interno del garage. Per fare chiarezza sulle cause sarà necessario attendere la relazione dei vigili del fuoco.

Anche se all’esterno non sono evidenti le conseguenze dell’incendio (a parte la parete annerita vicino alla porta del garage), gravi sono invece i danni subiti dalla struttura a causa del forte calore che ha lesionato i solai calpestabili.

La casa, in attesa di approfonditi accertamenti, è stata dichiarata inagibile e per dare una sistemazione provvisoria alla famiglia è stato allertato il Pris, pronto intervento sociale di Bologna. Si tratta di una mamma e tre figli (il terzo gemello non era in casa al momento dell’incendio) per i quali già ieri è stata trovata un’altra collocazione. Mobilitati anche amici, parenti e l’amministrazione comunale.

Difficile stimare i tempi per il rientro della famiglia. Andrà valutata l’entità dei danni strutturali dovuti alla violenza del rogo.

Il materiale bruciato è stato portato fuori dal garage per evitare la presenza di focolai nascosti. Gian Luigi Casalgrandi