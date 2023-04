Fiamme in un palazzo, evacuate tutte le famiglie

La gioia delle feste pasquali per 7 abitanti di una palazzina di Mirandola bruscamente interrotta da un incendio divampato la notte scorsa, fortunatamente rimasto circoscritto al vano scale dell’abitato. Un cortocircuito al quadro elettrico, sistemato al piano terra accanto al vano scale di un complesso residenziale che si trova in via Focherini, in una zona molto centrale della città situata dentro alla cerchia della circonvallazione che delimita il centro storico, ha creato panico e causato danni all’impianto elettrico dello stabile e l’annerimento delle pareti lungo la scala. Comunque, nessun danno strutturale. L’odore acre dei circuiti bruciati e il fumo che si è immediatamente propagato intorno, raggiungendo l’interno delle 12 unità immobiliari che compongono il complesso, 3 delle quali ospitano studi professionali, ha spaventato e messo in allarme i residenti, provocando trambusto e disagi anche a quanti abitano nelle vicinanze, che sono stati svegliati dal gran da fare che ha tenuto impegnati per buona parte della notte i soccorritori. Alcuni abitanti, per sfuggire all’aria divenuta improvvisamente irrespirabile, si sono rifugiati sui balconi attendendo l’arrivo dei soccorsi. Sul posto si sono immediatamente recati i Vigili del Fuoco di San Felice, i colleghi volontari di Mirandola e un’autoscala fatta giungere da Modena, del cui impiego non c’è stato bisogno, le forze della Polizia di Stato e la Municipale e il 118 che si sono preoccupati di spegnere l’incendio e di mettere in sicurezza la zona per facilitare l’attività di aiuto ai residenti.

Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte, ma sono occorse alcune ore, fin dopo le tre, per avere ragione dell’incendio e sgomberare l’edificio. Tutti gli occupanti, infatti, sono stati fatti evacuare e hanno potuto trovare ricovero temporaneo presso parenti e amici. Per il gran fumo respirato due persone hanno preferito fare ricorso alla visita ed ai controlli disposti dai sanitari dell’ospedale Santa Maria Bianca. Nessuno comunque ha riportato conseguenze tali da richiedere il ricovero e, terminati gli accertamenti, sono stati dimessi. Nella mattinata, informato dell’accaduto, il sindaco Alberto Greco ha voluto recarsi personalmente in via Focherini per un sopralluogo ed una verifica dei danni causati dalle fiamme, constatando la gravità dell’accaduto, che poteva avere conseguenze ben più gravi. La palazzina non è stata dichiarata inagibile anche se gli abitanti preferiranno attendere il ripristino dell’impianto elettrico e la pulizia dei locali per rientrare nei propri appartamenti. Gli accertamenti sono stati affidati alle forze di polizia del locale commissariato, ma ci sono pochi dubbi sulla causa fortuita del cortocircuito.

Alberto Greco