Fiap: "Cancellate la via di Nicola Pende"

Giornata della Memoria con polemica a Formigine, complice una lettera aperta al Sindaco con cui Paolo Ballestrazzi, membro del Direttivo Nazionale FIAP, chiede venga rimosso, dalla toponomastica cittadina, il nome di Nicola Pende. Medico e senatore, docente universitario, due volte candidato al Nobel, Pende è figura parecchio controversa (‘divenne il fondamentale strumento delle politiche eugenetiche e demografiche del regime fascista’) e da’ il nome ad una via di Corlo: da qui la richiesta di Ballestrazzi. Che evidenzia come ‘ fu uno dei propugnatori e dei firmatari della "Legge per la difesa della razza" che macchiò di fango una tradizione scientifica ultra millenaria e spalancò le porte del lager a migliaia di nostri concittadini’. Le cronache del dopoguerra raccontano anche di una riabilitazione di Pende, ma la richiesta di Ballestrazzi al Sindaco di Formigine è quella di ‘voler predisporre il provvedimento di revoca della titolazione della strada’. La replica dell’Amministrazione formiginese non si è fatta attendere. L’istanza che ci portano le associazioni partigiane – scrive l’assessore Marco Biagini – non può che trovare la nostra piena condivisione sul piano dei principi e della difesa dei valori costituzionali e della dignità umana. Solleciteremo – aggiunge – la commissione toponomastica preposta a queste decisioni per fare i dovuti approfondimenti, affinché una giusta presa di posizione non crei disagi per i residenti".